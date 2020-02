“Met een fruitmand vermijd je geen burn-outs": professor start allereerste netwerk voor welzijn op het werk

Psycho De preventieadviseur die elke week een nieuwe fruitmand op kantoor laat leveren of de 'chief happiness officer' die een pingpongtafel aansleept voor de middagpauze? Goedbedoelde initiatieven, maar ze gaan de tsunami aan burn-outs niet afwenden. "Als het gaat over welzijn op het werk, dan zijn we er nog niet", zegt experte Elke Van Hoof.

Stress- en burn-outspecialiste Elke Van Hoof (43) schakelt een versnelling hoger. Jaren al pleit de VUB-prof voor een gedegen welzijnsbeleid op de werkvloer. Nu wil ze dat preventieadviseurs en welzijnscoördinatoren - mensen die ervoor moeten zorgen dat anderen hun werk goed kunnen doen - een betere ondersteuning krijgen. En dus zélf beter werk kunnen leveren. Van Hoof richtte daarom de Organisation of Chief Happiness Officiers op (OCHO) op. "Het is de allereerste vereniging in Europa voor professionals die zich bezighouden met een strategisch welzijnsbeleid. De bedoeling is om alle kennis en expertise over welzijn op het werk te bundelen. Het komt er op vraag van de bedrijven, die toch aangeven dat hier nood aan is", aldus Van Hoof.

Goedbedoeld

Van Hoof deed onderzoek bij 127 hr-professionals. Wat blijkt? Zes op de tien weten helemaal niet precies wat een goed geïntegreerd welzijnsbeleid is. "Het allerbelangrijkste is dat het welzijnsbeleid deel moet uitmaken van de bedrijfscultuur. Als bedrijf moet je de waarden en normen bepalen die je belangrijk vindt. Waar sta je voor? En welke medewerker kan hier het best in gedijen? Vervolgens moet je ervoor zorgen dat werknemers kunnen groeien en evolueren. Akkoord, je neemt iemand aan voor een specifiek talent, maar die kan ook nog een heleboel andere talenten hebben. Exploreer die en geef hen de kans om die te ontwikkelen."

Nu blijft het volgens haar nog te vaak bij ad-hocmaatregelen. "Een fruitmand op kantoor, pingpongen na de vergadering, een challenge organiseren waarbij iedereen 10.000 stappen moet halen... Stuk voor stuk goedbedoelde initiatieven, maar daarmee ga je echt niet de productiviteit doen stijgen of de war on talent winnen." Integendeel, het aantal langdurig afwezigen neemt elk jaar toe.

"Enerzijds doet de overheid er alles aan om welzijn te bevorderen op de werkvloer, anderzijds zeggen de chief happiness officers zelf dat ze om informatie verlegen zitten. Dus gaan ze online op zoek naar info, maar daar stoten ze voornamelijk op diegenen die hun ideeën het beste kunnen verkopen. Je vindt er niet noodzakelijk de beste ideeën."

Leren van elkaar

Net om de professionals te helpen om verder te kijken dan die fruitmand op kantoor of dan wat googelen, zet Van Hoof haar netwerk op. "Zodat ze van elkaar kunnen leren hoe ze een gedegen businessplan moeten maken, hoe de interne politiek precies werkt of hoe ze de weerstand aan de top van het bedrijf kunnen doorbreken." (SV)