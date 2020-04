MeetMyWilson: ondernemer start prachtig initiatief voor mensen die zich eenzaam voelen tijdens de lockdown

Psycho

De lockdownmaatregelen beginnen voor heel wat mensen serieus door te wegen, maar zeker voor zij die deze tijd volledig alleen moeten doorbrengen. Dat was ook ondernemer en filantroop Danny Leppan niet ontgaan. Hij startte het online initiatief @MeetMyWilson , reflecterend naar volleybal Wilson die Tom Hanks gezelschap hield in de film ‘Cast Away’, om steun te bieden aan al wie zich dezer dagen eenzaam of depressief voelt.