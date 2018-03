“Mannen mogen ook tetteren en vrouwen kunnen ook lullen”: Zo wil de Vlaamse Overheid hokjesdenken rond geslacht doorbreken Timon Van Mechelen

08 maart 2018

10u31 0 Psycho Roze is voor meisjes. Blauw is voor jongens. Meisjes spelen met poppen. Jongens ravotten. Als het op geslacht aankomt, denken we massaal in stereotiepe hokjes. Maar waarom zou gender bepalen wie je bent en wat je doet? Minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans heeft daarom een nieuw platform gelanceerd GENDERKLIK.be, waarmee ze gedurende 8 weken het thema 'gender' tastbaar wil maken bij het grote publiek.

Onbewust -en onterecht- linken we bijna allemaal bepaalde eigenschappen, normen en verwachtingen aan mannen of vrouwen. En net met dat hokjesdenken wil Genderklik.be, een initiatief van de Vlaamse overheid, komaf maken. Met de baseline ‘Zie de rollen’ windt de nieuwe website er dan ook geen doekjes om: gender reikt verder dan geslacht.

Genderverwachtingen kunnen erg dwingend zijn en mensen in een strakke rol duwen. Eens je tot het besef komt dat gender om maatschappelijke mechanismen gaat die een invloed hebben op jouw leven, maar waartegen je ook kunt reageren, heb je de genderklik gemaakt. Want mannen mogen ook tetteren en vrouwen kunnen ook lullen. Vrouwen kunnen ook van pinten houden en sommige mannen kijken ook graag naar de wereld door een zachtroze bril. Jongens kunnen prima ballerina's zijn en ook meisjes kunnen een wiskundeknobbel hebben.

“Het online platform Genderklik.be wil op een toegankelijke en eigentijdse manier mensen informeren over gender en gendermechanismen." Liesbeth Homans

James Brown knalde het meer dan 50 jaar geleden al door de radio: it's a man's, man's world. En op deze Internationale Vrouwendag is gender nog steeds een heet hangijzer. In een wereld waar nog geen 3% in het kleuteronderwijs mannelijk is (denk alleen maar aan de connotaties van het woord 'kleuterjuf'), is het belangrijk om dit thema niet zomaar uit de weg te gaan. Op het Genderklik-platform vind je heel wat onderzoeksresultaten, trends, video's en stukken over geschiedenis om bij te leren over gender. Maar je kunt ook aan de hand van verschillende levensfases het genderverhaal leren kennen en bezorgde ouders krijgen daar meteen tips bij om hun moeder- en vaderhart te sussen.

Er werd ook samengewerkt met bekende namen als Eva Mouton, Heleen Debruyne en Carll Cneut om bestaande kunstwerken een nieuwe insteek te geven. Die worden gedurende de 8 weken dat de campagne loopt gepubliceerd op de website.