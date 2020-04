“Kanker redde mijn leven”: Lana (33) schreef een boek en vertelt hoe je positief blijft in coronatijden

Door het virus met de letter c zitten we met z’n allen binnen. Goed om onnozel van te worden, klinkt het bij cynici. Gelukkig is er de tegenstem van Lana Bauwens (33). Ze schreef het boek ‘Reset’, waarin ze uitlegt hoe kanker haar leven veranderde. In de positieve zin, weliswaar. “Hoe vervelend een situatie ook is, er zijn nog steeds kleine, mooie dingen waar je op kunt focussen.”

Waar gaat je boek exact over?

“Vier jaar geleden kreeg ik te horen dat ik darmkanker had. Ik zeg altijd: dat heeft mijn leven gered. Dankzij die ziekte heb ik opnieuw de waarde van het leven ontdekt. Toegegeven, dat klinkt enorm cliché, maar op een bepaald moment was het bij mij kantje boordje. Ik dacht écht dat het gedaan was. Over & out. Als je dat meemaakt, voelt elke dag als een geschenk.”

Ik had van zo veel dingen spijt, en dat is het laatste wat je op zo’n moment wil voelen. Lana

“Maar het gaat ook verder dan dat. Voordien was ik best ongelukkig, en het strafste van al: ik besefte dat niet eens. Ik zat vastgeroest in de ratrace van het leven en bleef maar gaan als een onvermoeibaar duracellkonijn. Mijn ziekte heeft me een spiegel voorgehouden. Wauw, is dit het nu? Is dit mijn leven? Ik had van zo veel dingen spijt, en dat is wel het laatste wat je op zo’n moment wil voelen. Op basis daarvan heb ik mijn leven volledig omgegooid. Sindsdien ben ik veel positiever.”

Vallen er parallellen te trekken met de situatie nu?

“Het boek vertelt mijn persoonlijk verhaal, maar de kern is universeel. Iedereen maakt moeilijke periodes mee. Of dat nu kanker is, een depressie, een gebroken hart of een coronacrisis. Wat mij erdoor heeft gesleurd in de maanden na het ontslag uit het ziekenhuis? Dromen. Focussen op iets wat je gelukkig maakt. In mijn geval was dat samen met een vriendin DreamCATchers - een kattenadoptiecafé in Gent - oprichten. Pas op, makkelijk is anders. Zwaar ziek zijn en een eigen zaak uit de grond stampen. Crazy. Maar tegelijk deed het me veel deugd. Net zoals kanker kan de coronacrisis een mooie bakermat zijn om te dromen."

Heb je tips voor mensen die het momenteel wat lastig hebben?

“Vind je het moeilijk om zeven dagen op zeven binnen te blijven? Probeer dan een routine te creëren. Geluk zit in de dingen die je elke dag doet. De manier waarop je uit je bed stapt, bijvoorbeeld. Daarmee bedoel ik niet dat je per se vroeger moet opstaan voor een online yogasessie om de ochtend fris en monter te beginnen. Als dat bij je past, prima. Maar het is geen must. Niet iedereen presteert goed onder stress en de angst die nu in de lucht hangt. Er zijn evengoed mensen die erbij gebaat zijn om nu in hun cocon te kruipen.”

“Behoor je tot die tweede groep? Dan kan het soelaas bieden om een dagboek bij te houden. We hebben de neiging om onze gedachten op te kroppen. Door neer te schrijven wat in je hoofd opkomt - alles, niet alleen de negatieve piekergedachten - ga je het tastbaar maken. Op die manier kan je alles beter verwerken en breng je rust in je hoofd.”

Gun jezelf ook de tijd om op je positieven te komen als je genezen bent verklaard

“Het is een ander paar mouwen als je ziek bent door Covid-19. Je kan mediteren om rust te brengen in je lichaam. Weet ook dat je de ziekte en pijn mag toelaten. Dat klinkt vreemd, maar veel mensen stellen andere verantwoordelijkheden prioritair en hebben bij wijze van spreken ‘geen tijd’ om ziek te zijn. Nonsens, luister naar wat jij én je lichaam nodig hebben. Gun jezelf ook de tijd om op je positieven te komen als je genezen bent verklaard. Je mag niet vergeten dat je een klein trauma hebt meegemaakt, en dat kan je niet op een wip en een gauw verwerken.

Hoe probeer jij nu het beste uit elke dag te halen?

“Hoe vervelend een situatie ook is, er zijn nog steeds kleine, mooie dingen. Dankbaarheid is mijn xtc. Als je je daarop focust, zal je merken dat je plots een glimlach op je gezicht krijgt. Ik ben dankbaar voor het mooie patroon dat de zon op de vloer tekent. Het zachte ronken van mijn kat op mijn borstkas en mijn man die me elke ochtend een kopje warm water met citroen brengt.”

Het is mooi om te zien hoe de coronacrisis de warme, solidaire kant bij mensen naar boven haalt. Kan dit een blijvend effect hebben?

“Angst en liefde zijn als yin en yan. Waar angst is, kan geen liefde zijn. Door weg te stappen van die angst en liefde te omarmen, kunnen we meer bereiken. Dat klinkt héél conceptueel, maar is in essentie wat je nu ziet. Mensen merken hoe krachtig het is om liefdevol met elkaar om te gaan. We voelen ons daar collectief beter bij. Hoe meer solidaire voorbeelden en warme acties we zien, hoe meer we daarop kunnen vertrouwen. Langzaam maar zeker hebben we door dat het ons op de lange termijn gelukkiger kan maken.

Het boek ‘Reset’ lag normaal vanaf 3 april in de winkelrekken. Door de coronacrisis wordt de lancering uitgesteld tot de boekenwinkels opnieuw de deuren openen. Je kan ‘Reset’ wel al pre-orderen via Bol.com. Het prijskaartje bedraagt 19,99 euro.