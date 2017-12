"Kan het niet wat sneller?" Hier worden we het meest ongeduldig van Sophie Vereycken

Geduld, het is een schone deugd. Eén die we helaas niet altijd bezitten. Dat wordt eens te meer duidelijk wanneer je mee gaat aanschuiven op de E40, telkens de verkeerde rij kiest in de supermarkt of vergeefs op je pizza wacht. Psychologie Magazine zocht uit waar we nu écht spinnijdig van worden.

Mensen die in de supermarkt alles met kleingeld willen betalen (en nee, niet met muntstukken van 1 euro), of de hele straat blokkeren - de vier pinkers staan toch op? - en vervolgens op het dooie gemak richting bakker sjokken. Maar ook: telefonische helpdeskstress - "Voor Frans? Toets 1 ... Voor Nederlands? Toets 236" - en digitale wachtrijen voor Tomorrowland- of Sportpladijstickets.

Om maar te zeggen: ons geduld verliezen we gemiddeld vaker dan die sleutelbos of portefeuille. Maar wat zijn nu onze allergrootste ergernissen?

Irritant gedrag

Psychologie Magazine vroeg het aan haar lezers. Daaruit bleek dat we vooral ons geduld verliezen door toedoen van anderen. In vaktermen heet zoiets interpersoonlijk geduld, in gewonemensentaal: niet kunnen omgaan met irritant gedrag van anderen. De allergrootste ergernis? Mensen die een ellenlange monoloog houden zonder een punt te maken. Respectievelijk op plaats twee en drie: trage mensen waardoor we zelf niet kunnen doorlopen, en mensen die zeuren.

Gelukkig haalt niet alleen onze medemens het bloed onze nagels vandaan. Er zijn ook dagelijkse ergernissen waardoor we al eens witheet uitslaan: het vergeefs repareren van iets, de lange wachtrij in de supermarkt terwijl jij net een hongertje begint te krijgen, en - hoe kan het ook anders - de file.

Benieuwd naar de volledig top 10?

1. Mensen die heel lang doorpraten zonder een punt te maken - 66%

2. Mensen die traag zijn, bijvoorbeeld langzaam lopen - 58%

3. Klagende mensen - 44%

4. Als je iets probeert te maken of repareren (band plakken, schilderij ophangen, knoop aannaaien) maar het lukt niet - 42%

5. Lange wachtrijen (bijvoorbeeld in de supermarkt) - 33%

6. Slepende vergaderingen - 31%

7. Trage bediening in een restaurant - 29%

8. Files - 29%

9. Vertragingen in het openbaar vervoer - 23%

10. Als anderen niet begrijpen wat je aan het uitleggen bent - 23%

Geduld kan je leren

Van met je vingers op de toonbank trommelen of overdreven zuchten gaat de rij echt niet sneller. Al kan je het leed voor jezelf wel wat draaglijker maken:

- Me-time: zie aanschuiven in de rij of een doods moment in de file als tijd voor jezelf. Kweel luidkeels mee met Taylor Swift (in de file, niet in de rij voor de kassa), maak alvast een to-do lijstje voor de rest van de dag, luister naar een podcast of denk al na over je outfit voor de feestdagen. Er is echt wel genoeg te doen.

- Leer tijd appreciëren: wees expres traag. Ga de volgende keer eens te voet in plaats van met de fiets, of neem bewust een boemeltrein. Wedden dat het met een boekje erbij nog leuk wordt ook?

- Dankjewel: ga je niet focussen op alles wat er verkeerd gaat, maar probeer te kijken naar de dingen waar je wél dankbaar om bent. Toegegeven, de kans is klein dat die middenvakrijder tot dat tweede lijstje behoort, maar je kan vast ook een paar leuke dingen opsommen. En je voelt je meteen beter, beloofd!

- Ga niet multitasken: daar word je alleen maar zenuwachtiger van. Als je nog 10 taken af te vinken hebt, is de kans groot dat je steeds ongeduldiger wordt. Focus je dus op één ding, en begin pas aan het volgende wanneer je dat tot een goed eind gebracht hebt.