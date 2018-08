"Jij ziet er echt uit als een Fien!" Volgens onderzoek lijken we op onze voornaam Liesbeth De Corte

11 augustus 2018

08u43

Bron: Tonic, de Volkskrant 0 Psycho Ooit al eens iemand ontmoet en gedacht: 'Tiens, dat is nu een typische Jeroen, Heleen of Bo'? Doodnormaal, beweren psychologen uit Israël, Frankrijk en de VS, want volgens hun onderzoek lijken we ontzettend hard op onze voornaam.

Een Emelie ziet er helemaal anders uit dan een Mathilde en een Xavier lijkt in de verste verte niet op een Oscar. Dat schrijven onderzoekers althans in het vakblad Journal of Personality and Social Psychology. Ze baseren zich voor die uitspraak op acht gelijkaardige onderzoeken, waarbij ze aan inwoners van Israël en Frankrijk foto's lieten zien van vreemden. Bij elke foto moesten ze uit een lijstje van vier of vijf namen de juiste naam kiezen. En in 35 tot 40 procent van de gevallen kozen ze vanaf de eerste keer de juiste naam, wat ontzettend goed is.

Tijdens een ander experiment deden de wetenschappers een beroep op een computer. Die moest een databasye van 100.000 profielfoto's analyseren en uit twee namen de juiste kiezen. In 64 procent van de gevallen kwam de juiste naam uit de bus, wat dus een betere prestatie is dan puur geluk (50 procent).

Stereotypes

Volgens de onderzoekers komt dat omdat er bij een naam ook sociale verwachtingen horen. Een Anneleen is misschien een serieuze, hardwerkende carrièrevrouw terwijl Elise een ondeugende losbol is die geniet van het leven. En mensen worden ook beïnvloed door die sociale verwachtingen, stellen de bollebozen. Zelfs hun uiterlijk: iemand die veel lacht, zal meer kraaienpootjes hebben, maar ook het kapsel en andere aspecten kunnen verschillen.

Dat kan wel eens kloppen, want blijkbaar spelen bijnamen ook een grote rol. Als een Charlotte bijvoorbeeld voortdurend Charlie wordt genoemd, verdwijnt het effect. Logisch, zeggen de sociaal psychologen, want bij een bijnaam hoort geen stereotype, waardoor de druk en sociale verwachtingen verdwijnen.

Kanttekeningen

Toch kan de studie ook op kritiek rekenen. "Daar geloof ik niets van", reageerde Gerrit Bloothooft, namenonderzoeker van de Universiteit Utrecht, eerder al in de Volkskrant. De studie is goed uitgevoerd, maar de vooropgestelde lijst met namen is een struikelpunt, beweert hij. "Als een naam zeker niet van toepassing lijkt, kan deze meteen weggestreept worden en is de kans de juiste naam te kiezen al groter."

De belangrijkste voorspellers van een bepaalde voornaamkeuze zijn volgens Bloothooft het opleidingsniveau van de ouders en hun inkomen, een traditionele of trendgevoelige levenshouding en etniciteit. Dit onderscheid in sociale groepen heeft het onderzoek niet gemaakt, besluit hij kritisch.