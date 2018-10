‘Je biologische klok zal nog niet tikken’, wat je moet zeggen tegen iemand die niet snapt dat je geen kind wil margo verhasselt

29 oktober 2018

14u51 0 Psycho ‘En jij, hoeveel kinderen wil jij?’, het is een niet al te ongewone vraag die gesteld wordt wanneer het over liefde en de toekomst gaat. Maar mensen lijken wel verbaasd te zijn als ze ‘een ongewoon antwoord’ krijgen à la ‘ik wil eigenlijk geen kinderen’. Er is soms wat extra uitleg nodig als je niet per se de behoefte hebt om aan gezinsuitbreiding te doen.

Eerst en vooral: de bezorgdheid is ergens wel logisch. Het heeft allemaal te maken met de manier waarop we zijn opgevoed. Een koppel wordt verliefd, trouwt en krijgt een baby, daarna leven ze nog lang en gelukkig. Oké, goed. Tijden zijn aan het veranderen en onze waarden en normen krijgen steeds vaker een update. Trouwen? Moet niet per se. Alles in die exacte volgorde? Dat is nergens voor nodig. Maar wanneer een vrouw zegt dat ze geen kinderen wil, fronsen er toch nog heel wat wenkbrauwen. ‘Dat komt nog’, ‘je bent de juiste nog niet tegengekomen’, ‘als het op natuurlijke wijze niet lukt, zijn er ook nog andere manieren hé, je moet niet meteen beginnen te panikeren’. Het zijn zinnen die weergalmen wanneer iemand de uitspraak ‘ik wil eigenlijk geen kind’ doet.

Het is niet altijd evident om een goede uitleg te geven waarom het niets voor jou is. Ruziemaken heeft geen zin, ze van jouw mening proberen te overtuigen vaak ook niet. Het belangrijkste is dat je het zelf niet als iets negatiefs gaat voorstellen. Hou dit in je achterhoofd de volgende keer dat de vraag gesteld wordt.

Begin jezelf niet meteen te verdedigen

Het kan moeilijk zijn om niet meteen defensief te worden wanneer iemand je de vraag stelt waarom je geen kinderen wil. Gefronste wenkbrauwen en vijf keer ‘ben je echt zeker?’ horen, kan meteen aanvoelen als een aanval. Maar de bezorgdheid van mensen is vaak niet slecht bedoeld. Neem diep adem en leg uit waarom je niet de noodzaak voelt om aan gezinsuitbreiding te doen.

Daarnaast is het belangrijk dat je onthoudt dat je ook niet per se iemand ervan moet overtuigen waarom je geen kinderen wil. Het is jouw lichaam, jouw relatie en dus jouw regels en wensen. Het is een persoonlijke keuze en je kiest zelf met wie je die deelt. Soms heeft het geen zin om een discussie te hebben met iemand als die persoon toch niet luistert naar wat je te zeggen hebt.

Empathie is niet altijd iets evident

Steeds meer vrouwen en koppels maken de bewuste keuze om kinderloos te blijven. Je bent dus helemaal niet de enige. Maar geen kinderen willen, blijft een beetje een taboe, ook nog in de samenleving van vandaag. Het feit dat collega’s of de buurvrouw wat raar kijken wanneer je het hen vertelt, is dan ook helemaal niet zo ongewoon. Als je beslist om geen kinderen te hebben dan ben je anders en een tikkeltje ongewoon. De reactie van mensen is dan jammer genoeg om kritiek te hebben op die keuzes, want het is nu eenmaal gemakkelijker om kritiek te uiten dan moeite te doen om te begrijpen waarom iets is wat het is.

Weet dat hoe ouder je wordt, hoe minder de vraag zich zal stellen

Een biologische klok wordt verwacht op een bepaald moment te beginnen tikken, maar eveneens ook te stoppen met tikken. Hoe ouder je wordt, hoe minder vervelende vragen je zal krijgen over het moederschap. Mensen zijn vooral erg ongerust over jouw eierstokken wanneer die eigenlijk op volle toeren moeten werken. Als je de 45-50 nadert dan wordt er sowieso minder van uitgegaan dat je nog aan kinderen zal beginnen.

Vraag hen waarom ze wél kinderen willen

Laat iemand je echt niet gerust en blijven de vragen komen? Stel hen dan de vraag waarom zij absoluut niet zonder kinderen kunnen leven of waarom ze echt vinden dat jij er ook moet hebben. Het gevoel dat je ondervraagd wordt, verdwijnt op deze manier en misschien denken ze zo ook wel beter na over wat ze je eigenlijk vragen.

Meer over samenleving

familie