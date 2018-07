"Ik wil naar huis": niet alleen kinderen hebben last van heimwee Carin Röst

31 juli 2018

14u16

Bron: AD 0 Psycho Heimwee komt echt niet alleen voor bij kinderen. Ook volwassenen kunnen er flink ziek van worden. Wat kun je ertegen doen? (Tip van de sluier: paracetamol nemen. Ja, echt.)

De hagelwitte zandstranden en het heerlijke hotelontbijt gaan langs je heen. 's Nachts doe je bijna geen oog dicht en je lichaam raakt ontregeld. Verdrietig tel je de dagen af totdat je – eindelijk – weer naar huis kunt. Heimwee is zeker niet iets dat alleen voorkomt bij kinderen. Ook volwassenen hebben er in meer of mindere mate last van, al lopen de schattingen enorm uiteen (van 5 tot 90 procent). Heimwee kan optreden op vakantie, na een verhuizing, maar komt ook voor onder bijvoorbeeld immigranten, uitwisselingsstudenten of sporters.

