‘Ik wil naar huis’: 3 tips voor wanneer heimwee toeslaat op Erasmus Margo Verhasselt

13 september 2019

09u02

Bron: Eigen berichtgeving, De Volkskrant 2 Psycho Het Erasmusseizoen is voor veel studenten weer aangebroken. Ze pakken hun koffers en trekken voor enkele maanden naar het buitenland. En hoewel dat superspannend en vooral heel leuk is, krijgen velen onder hen ook te maken met heimwee. Wat doe je dan het best als je plots het thuisfront mist?

“Heimwee wordt gezien als een kinderkwaal, als gedrag van moederskindjes, terwijl het een veelvoorkomend verschijnsel is”, zegt psycholoog Miranda van Tilburg aan De Volkskrant. Amerikaans onderzoek wijst uit dat ruim 80 procent van de kinderen tijdens zomerkampen heimwee heeft, bij 6 tot 9 procent is het ernstig. “Maar na een verhuizing heeft de helft tot driekwart van de volwassenen er ook last van”, zegt Van Tilburg. “Nu er steeds meer wordt gereisd, komt heimwee meer voor: onder expats (en hun partners), onder vluchtelingen, internationale studenten, seizoenswerkers.”

Van Tilburg, werkzaam aan de universiteit van North Carolina, is een van de weinige heimwee-onderzoekers ter wereld. “Heimwee is te vergelijken met een reactieve depressie”, zegt ze. “Het is een gevoel van somberheid na een heftige gebeurtenis. Mensen worden apathisch, trekken zich terug. Vooral mensen die van routine houden, hebben er last van. Als in de nieuwe omgeving alles afwijkt van het vertrouwde thuis, ontbreekt bij hen het veilige houvast. Bij kinderen spelen ook andere dingen een rol. Onzekerheid over de band met de ouders bijvoorbeeld, net als een gebrekkig besef van tijd en externe dwang (je moet logeren of op kamp).”

Heimwee is een vorm van stress, aldus Van Tilburg. Hoe ga je daar nu het best mee om? We zetten enkele goede tips op een rij.

1. Breng spullen mee van thuis.

“Probeer je beddengoed en pyjama vooral niet te wassen, zodat die nog een beetje naar huis ruiken”, stelt Van Tilburg. Op die manier breng je wat eigen vertrouwde spullen mee naar een nieuwe vreemde plaats en voelt die meteen al minder vreemd.

2. Maak een bucketlist.

Uiteraard is het de bedoeling dat je naar het buitenland trekt om te studeren. Maar de kans is groot dat je niet van ‘s ochtends tot ‘s avonds met je neus tussen de boeken zit. Om te zorgen dat je niet in een zwart gat valt als je een vrij moment hebt, maak je het best een bucketlist op. Stel een lijstje samen met dingen die je absoluut wil doen tijdens je Erasmus. Dat kan gaan van plekken bezoeken tot gerechten proeven tot skydiven met nieuwe vrienden.

3. Las een pauze in op sociale media

Volledig verdwijnen is niet nodig. Maar FOMO (Fear of Missing Out) is wel degelijk een probleem. Dankzij sociale media kunnen we op de voet volgen wat onze vrienden uitsteken, ook wanneer er heel wat kilometers tussen ons in zitten. Dat kan erg moeilijk zijn wanneer je het thuisfront mist. Probeer daarom wat minder naar je gsm te kijken en door die leuke kiekjes op Instagram te scrollen als je het moeilijk hebt.