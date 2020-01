“Ik voelde me slachtoffer”: Selena Gomez vertelt over emotioneel misbruik door Justin Bieber. Wat is dat juist? Margo Verhasselt

31 januari 2020

14u54 4 Psycho In een interview met NPR heeft Selena Gomez (27) toegegeven dat haar ex, Justin Bieber (25), haar tijdens hun relatie emotioneel misbruikte. “Ik voelde me echt een slachtoffer”, zegt ze. Selena schreef haar gevoelens van zich af in haar nieuwe plaat, maar ze is lang niet de enige die met emotioneel misbruik in contact kwam. Wat is emotioneel misbruik nu juist?

Elke dag doen in ons land 43 mensen aangifte van emotioneel misbruik in hun relatie, al is dat slechts het topje van de ijsberg, want 96% van de slachtoffers stapt nooit naar de politie. In een interview vertelt superster Selena Gomez over haar nieuw nummer ‘Lose You To Love Me’, dat ze over haar relatie met Justin Bieber schreef. De zangeres gaf toe dat ze zich ‘een slachtoffer’ voelde in de relatie. “Ik had het gevoel dat ik een slachtoffer was vanwege een bepaald misbruik tijdens de relatie”, klonk het. Toen de journalist vroeg of het over emotioneel misbruik ging, bevestigde Selena dat. “Ja, ik moest een manier vinden om het te begrijpen als volwassene. En ik moest de keuzes die ik aan het maken was, leren begrijpen. Hoezeer ik hier ook de rest van mijn leven niet over wil praten, toch ben ik erg trots dat ik kan zeggen dat ik me nog nooit zo sterk heb gevoeld. Ik heb het een plekje kunnen geven.”

In tegenstelling tot misbruik met fysiek geweld, blijft emotioneel misbruik dikwijls onder de radar. Nochtans “ondergraaft emotioneel misbruik geleidelijk aan het normale functioneren en zelfvertrouwen van slachtoffers”, zegt de Beweging tegen Geweld - vzw ZIJN. Soms duurt het meer dan twee jaar voor slachtoffers - mannen en vrouwen - hulp zoeken, zo blijkt uit cijfers van de organisatie. Daarom startte de Beweging Tegen Geweld enkele jaren geleden de campagne ‘vertederd vernederd’, waarmee ze het “taboe” wil doorbreken.

Wat is emotioneel misbruik nu juist?

Emotioneel misbruik valt meestal niet meteen op. “Het sluipt langzaam en bijna onzichtbaar in een relatie”, volgens de organisatie. “Het begint met af en toe een kwetsende opmerking of jaloerse uithaal. Maar je komt terecht in een geweldspiraal: je partner onderdrukt je op steeds meer manieren.” Het herkennen is dan ook niet evident. Sommigen beseffen het zelfs niet wanneer ze er middenin zitten en anderen weten niet dat het bestaat: ze denken dat iemand alleen lichamelijk of fysiek mishandeld kan worden. “Maar niets is minder waar”, bevestigt ZIJN. “Een partner kan emotioneel geweld gebruiken als instrument om anderen te controleren en te domineren. In tegenstelling tot bij fysiek geweld zijn de gevolgen niet altijd zichtbaar.”

Maar het is niet omdat de gevolgen niet zichtbaar zijn, dat ze er niet zijn. “Emotioneel misbruik kan diepe wonden of trauma’s nalaten. Maar omdat daar meestal geen fysieke ‘bewijzen’ van zijn, is het voor een slachtoffer extra moeilijk om hulp in te roepen.” Wie emotioneel misbruikt wordt, voelt zich niet op z'n gemak in zijn of haar relatie. En dat kan een zware deuk in je zelfvertrouwen geven.

Waarom vinden slachtoffers het zo moeilijk om te vertrekken?

“Wie nog nooit te maken heeft gehad met partnergeweld in eender welke vorm, zegt vaak dat hij of zij het nooit zo ver zou laten komen en meteen zou vertrekken, mocht het voorvallen. In realiteit blijkt niets minder waar en duurt het meestal jaren voor een slachtoffer de relatie verbreekt. Als zij of hij dat ooit al doet. Waarom weggaan moeilijk is, heeft te maken met verschillende factoren. Omdat er zoals eerder gezegd vaak rustige en liefdevolle periodes zijn, is het slachtoffer - en de pleger overigens - meestal gewoon verliefd”, vertelde Mieke De Schepper van vzw ZIJN eerder aan NINA.

“Er spelen ook praktische zaken: wat met de kinderen en de afbetaling van het huis? Mensen willen niet alleen komen te staan en zijn bang voor wat hen te wachten staat. Hoe langer de relatie duurt, hoe moeilijker het is om eruit te stappen, omdat je samen al veel hebt opgebouwd. Er is ook de angst hoe het psychische geweld gaat escaleren, als de pleger gedumpt wordt. Dan gaat het heel vaak over in fysiek geweld. Door de onzekerheid van de slachtoffers, is er daarnaast nog de schrik om niet geloofd te worden door de omgeving.”

De vzw ontwikkelde naast de campagne ook een zelftest waarbij je kan testen of je zelf te maken hebt met emotioneel misbruik in je relatie. Meer info vind je hier.