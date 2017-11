"Ik kan niet beslissen" en vijf andere problemen waar millennials het vaakst mee kampen, volgens therapeuten ND

13u59

Bron: The Huffington Post 0 thinkstock Psycho 72% van de jonge generatie krijgt een 72% van de jonge generatie krijgt een quarterlifecrisis , bleek onlangs nog. Millennials stellen zich vragen over hun carrièrepad, relatie en andere belangrijke levenskeuzes, en vragen zich af of ze wel staan waar ze moeten staan. Met welke problemen kampen jonge twintigers en dertigers het vaakst? Therapeuten klappen uit de biecht én geven tips voor wie er zelf mee geconfronteerd wordt.

Is dit het wel? Ben ik gefaald in mijn volwassen leven? Hoe kan het dat mijn ouders alles al voor elkaar hadden op deze leeftijd? Het zijn de typische vragen die bij twintigers en dertigers de kop opsteken, aldus therapeute Tara Griffith uit San Francisco. "Er is een kloof tussen wat ze verwacht hadden van het leven en de realiteit," legt ze uit aan The Huffington Post. "Ze zijn opgegroeid met ideeën als 'ga studeren en je zal een goede carrière hebben' of 'doe wat je leuk vindt en je zal wel succesvol worden', maar dat blijkt niet te stroken met de realiteit. Je kan dan gedesillusioneerd raken en het gevoel krijgen vast te zitten."

Griffith en haar collega's vertellen de zes problemen die ze het vaakst horen in hun praktijk van jongeren in hun twintiger- en dertigerjaren, en het advies dat ze daarbij geven.

1. "Ik kan geen beslissing nemen. Wat als ik de foute maak?"

Ze hebben misschien wel een goede opleiding gehad en hebben een goedbetaalde job bij een bedrijf met aanzien, maar toch twijfelen millennials nog aan zichzelf en kunnen ze moeilijk een beslissing nemen. Als het over grote stappen gaat, zoals van job veranderen of al dan niet samenwonen, dan vinden ze het moeilijk om iets te veranderen. "Ze hebben heel veel opties," legt Griffith uit, "en dat maakt het extra moeilijk. Want te veel keuze zorgt ervoor dat we écht niet meer weten wat te doen en leidt tot nog meer ontevredenheid."

Griffith adviseert haar cliënten dan ook dat er geen formule voor succes is. Er is geen 'a + b = gelukkig leven'. "Hoe hard we ook willen weten welke beslissingen ons het gelukkigst zullen maken, we kunnen alleen maar zoveel mogelijk ons best doen om onze passies achterna te jagen en erachter te komen wat we willen."

2. "Ik kan geen 'nee' zeggen, vooral niet tegen mijn ouders"

Millennials voelen vaak de drang om zich te bewijzen naar hun ouders toe en hebben het daarom ook moeilijk om nee te zeggen.

Sociaal werkster Deborah Duley tipt dat 'nee' zeggen pas lukt als je kleine stapjes zet. Vraag bijvoorbeeld uitstel om een beslissing te nemen, zodat je er even over kan nadenken. "Gebruik zinnetjes als 'ik weet nog niet of dat lukt, ik laat het volgende week weten.' Op die manier kan je rustig assertiever worden en je steeds comfortabeler voelen bij 'nee' zeggen."

3. "Zal ik wel genoeg geld hebben om een leven met mijn partner te beginnen?"

Financiële onzekerheid is een andere grote bezorgdheid van millennials. Zal ik wel een woonst kunnen kopen? Heb ik zekerheid op een vast inkomen met een interimcontract of in een bedrijf waar regelmatig besparingen worden doorgevoerd? "Jongeren blijven door financiële twijfels langer bij hun ouders wonen, wat ook op andere vlakken problemen veroorzaakt, namelijk in het liefdesleven," legt relatietherapeute Liz Higgins uit.

Higgins moedigt haar cliënten aan om heel open met je partner te praten over financiële verwachtingen, inkomsten en uitgaven. Door er open en eerlijk over te communiceren, mijd je problemen.

4. "Ik voel me overweldigd door alles wat er misloopt in de wereld"

Vele millennials voelen zich ontmoedigd door de stroom aan slecht nieuws waar we elke dag mee geconfronteerd worden, vertelt Rachel Kaza, een therapeute uit Chicago. Ze zijn vooral bezorgd over ongelijkheid en het milieu, geeft ze aan.

"Ik adviseer millennials om te focussen op de positieve vooruitgang die er wel komt door je te engageren om van de wereld een betere plek te maken. Als je zelf het gevoel hebt dat je zoveel mogelijk doet voor de zaken waar je wakker over ligt, dan zal er verder over piekeren niet helpen en heeft dat ook geen zin."

5. "Ik voel me een oplichter"

Millennials zijn opgegroeid in een cultuur waar veel vergeleken wordt en ze zichzelf voortdurend afvragen of hun leven - het 'echte' en dat op sociale media - even goed is als dat van anderen, legt Jess Hopkins uit. "De constante stroom en het pochen op sociale media maakt het bijna onmogelijk om op je eigen tempo te leven. Millennials hebben ook de neiging om even goed te willen zijn als hun leeftijdsgenoten in dingen, en willen dat ook aan de wereld tonen. Op termijn zorgt dat voor veel onzekerheid."

Hopkins probeert haar cliënten bij te brengen dat ze genoeg waard zijn, ook zonder likes op Instagram. Ze heeft ook een leestip voor wie hier eeuwig mee in strijd lijkt te zijn: "De moed van imperfectie" van Brené Brown, over hoe je de gedachte "Wat zullen anderen wel niet denken?" kan ombuigen naar "Ik ben goed genoeg."

6. "Ik word tegengehouden door angst"

Millennials hebben meer stress en kunnen er minder goed mee omgaan dan de generatie voor hen, volgens de Amerikaanse psychologievereniging. "Ze worden blootgesteld aan alles wat gebeurt in de wereld, 24 uur op 24 en zeven dagen op zeven. Het lijkt wel alsof ze dingen niet meer uit kunnen schakelen, inclusief hun eigen gedachten," aldus Duley.

Het eerste wat Duley tipt aan haar cliënten is dat ze weer grip krijgen op hun negatieve gedachten. "We proberen hen controle te doen krijgen over hun zorgen door het probleem binnen de context te plaatsen. Angst is de fysieke uiting van je zorgen maken en tegelijkertijd bang zijn voor iets, en ze moeten leren ermee om te gaan als het van alle kanten lijkt te komen. Hen ervan overtuigen dat ze zich erdoor kunnen worstelen, is een eerste stap."