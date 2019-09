Exclusief voor abonnees “Ik had een geslachtsorgaan verwacht waarmee ik iets kon doen”: transgenders over de strijd na de operatie Sophie Pycke

13 september 2019

13u55

Bron: De Morgen 0 Psycho De succesverhalen van bekende transgenders als Bo Van Spilbeeck en Sam Bettens geven steeds meer mensen moed om de stap te wagen naar een geslachtsverandering. De praktijk blijkt weerbarstiger: vaak gaat zo’n transitie gepaard met fysieke complicaties, mentale sores, discriminatie op het werk of afkerige familieleden. We spraken met vijf transgenders: “In één dag tijd had ik borsten en een vagina. Ik vroeg me af: is dit het nu?”

Joachim: ‘De dokters maakten een fout’

Joachim (36): “Ik was 5 jaar en voelde me soms onwennig in mijn eigen lijf. Als mama me een kleedje aandeed, protesteerde ik. Mijn eerste communie deed ik nog als een echt meisje, met een rokje en elegante schoentjes aan. Maar later kwam de klik: ik wilde kort haar en ruilde mijn kleedjes in voor broeken. Plots was ik een tomboy. Een beetje bruut en rebels. Mijn ouders snapten niet goed wat er aan de hand was, maar ze gingen erin mee.”

Pas op je 30ste, toen je al twee kinderen had, kon je een naam plakken op wat je voelde.

“Na de geboorte van mijn jongste ben ik in een depressie beland. Ik zat in een niet-aflatend gevecht met mezelf. Ik voelde me fysiek belabberd. Ik had tintelingen in mijn handen, hoofdpijn en spierpijn. Ik dacht dat ik kanker had, maar het was mijn lichaam dat zich verzette tegen dat gevecht in mijn hoofd. Ik praatte er uiteindelijk over met een goede vriendin en zij sprak de helende woorden: ‘Jij wilt gewoon een man zijn.’ Ze vertelde over het bestaan van transgenders en diezelfde avond heb ik urenlang zitten googelen. Ik was zo blij dat er nog mensen waren die hetzelfde voelden.”

“De volgende dag belde ik naar het Transgender Infopunt. Met een wat beverige stem zei ik dat ze me moesten helpen. Bleek dat er voor een eerste gesprek al een wachtlijst was van zes maanden. Na wat aandringen kon ik toch al sneller bij een psycholoog terecht. Die moest bepalen of ik echt transgender was, of eerder bipolair of borderline. Na twee gesprekken – normaal gezien zijn het er tien – was de man het met me eens.”

