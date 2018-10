‘Ik doe het morgen wel’: welk type uitsteller ben jij? Margo Verhasselt

31 oktober 2018

07u57

Bron: Well+Good 0 Psycho Uitstellers hebben het vaak niet gemakkelijk in de drukke maatschappij van tegenwoordig. Maar te weten komen welk type uitsteller jij bent, kan ervoor zorgen dat je gemakkelijker met een oplossing op de proppen kunt komen.

“Er zijn heel wat soorten uitstelgedrag: series kijken in plaats van te studeren, online shoppen in plaats van te poetsen of je vrienden uit het middelbaar stalken via sociale media in plaats van naar de fitness te gaan, etc. Dus het is eigenlijk geen wonder dat er ook verschillende soorten uitstellers zijn", legt professor Ellen Hendriksen uit in een recente aflevering van the Savvy Psychologist podcast.

De drie soorten:

De ontwijker: Dit is de klassieke uitsteller die taken niet uitvoert om zo negatieve emoties als stress en onzekerheid te ontlopen. “Dit soort uitstellers gaan stressvolle taken ontwijken en bijvoorbeeld niet studeren voor examens uit angst om iets mis te doen”, verklaart Hendriksen.

De optimist: Je herinnert je vast nog die mensen die beweerden dat ze nooit studeerden voor examens of nog lang niet aan die opdracht - waar jij twee dagen aan bezig was - begonnen waren? Dat zijn de optimisten, die achteraf de hele nacht doorwerken om hun werk toch nog af te krijgen. “Hier krijgen we vaak te maken met te veel zelfvertrouwen”, zegt de psycholoog.

De plezierzoeker: Deze persoon heeft geen tijd voor opdrachten die niet meteen vruchten afwerpen. “Ze wachten tot ze ergens écht zin in hebben, wat vaak nooit gebeurt”, meent Hendriksen.

Eens je uitgevogeld hebt tot welke groep je behoort, dan is het volgens Hendriksen niet moeilijk om de slechte gewoonte af te leren. Eerst: accepteer dat je vaak dingen uitstelt en waarom je dat doet, daarna moet je jouw omgeving aanpassen. Haal alle afleidende objecten weg (denk: je gsm, tijdschriften, televisie, etc.). De volgende keer dat je iets wil uitstellen, moet je nadenken over wat de gevolgen kunnen zijn. Wat je ook doet terwijl je uitstelt - bijvoorbeeld heel wat afleveringen van een serie bingewatchen - na een tijd wordt het gewoon minder leuk. Als dat niet het geval is, is het belangrijk dat je voor jezelf een to-dolijstje opstelt. Zo kan je gemakkelijk taken afvinken.

Ten slotte raadt Hendriksen aan dat je dat lijstje kort houdt, er moeten volgens haar niet meer dan drie dingen opstaan. “Een ellenlange lijst heeft een slecht effect op je gemoedstoestand. Eerst krijg je een overweldigend gevoel, wat nog meer uitstelgedrag kan uitlokken. En daarnaast krijg je bij onrealistische doelen ook nog eens te maken met de optimist zijn ‘dit zal maar twee minuutjes duren’-attitude.”