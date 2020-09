“Help, mijn kind heeft een gruwelijke video op TikTok gezien”, hoe pak je dat als ouder aan? Kinderpsychologe geeft concrete tips

Psycho Op TikTok circuleert al enkele dagen een brutale zelfmoordvideo. Miljoenen gebruikers, voornamelijk jongeren tussen 13 en 18 jaar, hebben het filmpje gezien. Hoe gruwelijk het ook is, het is niet de enige gewelddadige video op het platform. Beelden van rellen, explosies, racisme of een auto die op iemand inrijdt, en dat allemaal zonder enige duiding en context. Wat moet je als ouder doen, wanneer zoon of dochter zo'n filmpje heeft gezien en met vragen zit? Welke gesprekken voer je best? Hoe voorkom je dat het traumatisch wordt? Kinderpsychologe Klaar Hammenecker geeft concrete tips.

Laat de controle los

Het is anno 2020 een illusie om als ouder te denken dat je kan vermijden dat je kind dergelijke filmpjes te zien krijgt. “Ze circuleren op hun eigen platformen, tussen hun vrienden. Stop met te denken dat je daar controle over hebt”, stelt kinderpsychologe Klaar Hammenecker.

Bied een onbevooroordeeld oor

Zoon of dochter heeft de video gezien en zit met vragen. Welke gesprekken voer je dan best? “Twee dingen zijn heel belangrijk. Ten eerste: oordeel niet over je kind. Wijs niet met de vinger: ‘Zie je wel, je spendeert te veel tijd op TikTok, ik wist op voorhand dat dit voor miserie ging zorgen, we hadden het niet mogen toelaten, geef je gsm af,...’ Dat is een neiging die heel veel ouders hebben als ze met zo'n situaties geconfronteerd worden. Maar daar is niemand mee gebaat. Ten tweede: ga door op het onderwerp van de video. Vraag je kind: wil je vertellen wat je gezien hebt? Waarom heeft die persoon zelfmoord gepleegd? Wat deed dat met jou? Hoe ben je daarbij gekomen?”

Druk je bezorgdheid uit, maar houd geen politieverhoor

Ouders hebben vaak de neiging om naar een schuldige te zoeken. Van wie kwam die video? Ah, het is door dat vriendje. “Nee, het is niet de schuld van die vrienden. De video bestaat en je kind heeft die gezien. Focus op dat tweede aspect, namelijk de emotionele opvang van je eigen kind”, aldus Hammenecker. En die opvang kan heel persoonlijk zijn. Heel wat kinderen kijken horrorvideo’s, terwijl ze al weten dat ze daar niet tegen kunnen. Weet hoe je kind in elkaar zit en praat vanuit dat gegeven.

Onze kinderen weten over veel dingen meer dan wij. Als er iets veranderd is de laatste twintig jaar, is het dat wel Kinderpsychologe Klaar Hammenecker

Toon interesse in het digitale leven van je kind

Vraag eens aan je kind hoe zijn profiel eruitziet? Wat post hij of zij daarop? Waar houdt hij zich online mee bezig? “Vroeger wisten ouders en grootouders alles. Nu weten onze kinderen over heel veel dingen veel meer dan wij. We moeten niet meer handelen vanuit controle, maar vanuit interesse.”

Probeer de basis van de TikTok-app onder de knie te krijgen

Actief participeren op social media-apps kan bevorderend werken. “Heel weinig ouders weten wat TikTok is of hoe zo’n profielen eruitzien. Maar als je de basis van zo'n kanaal kent, gaan kinderen gemakkelijker tot bij jou komen. En dat is wat je wil als ouder”, zegt Hammenecker.

Kom er de volgende dag op terug

Durf toegeven dat je zelf geschrokken of in de war bent van zo'n video. “Ga open in gesprek en kom er de volgende dag op terug. Geef aan je kind toe dat je er hebt over nagedacht en vraag: blijft het bij jou ook hangen? Hebben je vrienden er nog iets over gezegd? Vrienden hebben namelijk een enorme impact en door er veel over te praten voorkom je dat het traumatisch wordt”, besluit de kinderpsychologe.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website zelfmoord1813.be.