"Help, ik kan mij niet concentreren!": hoe je wél productief kan zijn in een landschapskantoor

08u57

Gezellig hoor, werken in open kantoren. Maar af en toe ook om knettergek te worden, als je collega telefoneert alsof iedereen het moet horen en het eiland naast jou maar niet uitgepraat raakt over hun weekendplannen. Hoe concentreer je je op het werk als je extra gevoelig bent aan prikkels uit de omgeving? Het boek "Hoogsensitief @ Work" reikt praktische tips aan.

Naar schatting één op de vijf mensen is hoogsensitief, een aandoening waarbij je extra gevoelig bent voor prikkels uit je omgeving. In een open landschapskantoor met eilanden is dat extra vervelend. Want hoe kan je een taak succesvol afronden als je voortdurend uit je concentratie gehaald wordt?

Ilse Van den Daele en Karin Nauwelaerts schreven er het boek "Hoogsensitiviteit @ Work" over. Van den Daele is voorzitter van HSP Vlaanderen vzw, de vereniging voor hoogsensitiviteit. Nauwelaerts heeft uitgebreide ervaring in HR en verandermanagement. In hun boek lijsten ze enkele praktische tips op voor wie een punthoofd krijgt van die open kantoren en 's avonds met hoofdpijn - en nog véél extra werk - naar huis keert.

Wat kan je zelf doen?

Klagen kunnen we allemaal, maar dat zet niet veel zoden aan de dijk. Integendeel: je irriteert er collega's mee en voor een leidinggevende komt het ook niet gemotiveerd over. Neem daarom eerste even de tijd om stil te staan bij wat je concreet irriteert, tippen de auteurs. Welke elementen storen, maar zijn niet onoverkomelijk? Welke zaken blokkeren jou écht bij het uitvoeren van je job? Stap met die punten naar je leidinggevende en vraag of hier iets aan te doen valt.

Reik ook zelf oplossingen aan, een tip die wij ook eerder al gaven. Stel bijvoorbeeld voor om een dag van thuis te werken als je bij een bepaalde taak veel concentratie nodig hebt. Of probeer eens een geluidswerende hoofdtelefoon. De verkoop van dit soort hoofdtelefoons zit in de lift, en ze worden steeds vaker gebruikt aan landschapskantoren.

Hoe pak ik het aan?

- Idealiter: bespreek je vragen in eerste instantie met je leidinggevende – je kunt dat alleen doen of samen met je collega’s als het een gedeelde zorg betreft. Wees open en eerlijk en leg goed uit waarom je bezorgd bent.

- Handel niet impulsief. Denk eerst na, zet voor- en nadelen op een rijtje en relativeer. Neem dan pas actie, als je het nodig acht.

- Vraag je af waarom je het zo moeilijk hebt met iets. Is je reactie terecht of zie je de zaken niet meer in verhouding? Spreek erover met een collega die je vertrouwt of bekijk het met je leidinggevende

- Hanteer een positieve insteek: "Ik respecteer de beslissing, maar ik vraag mij toch een aantal zaken af, namelijk..." en niet "Het zal al wel boven onze hoofden beslist zijn, zoals gewoonlijk, maar het houdt echt geen steek, want..."

Hoe maak je werken in een open kantoor zelf aangenamer?

- Gebruik de mogelijkheden die er zijn. Aarzel niet om een andere werkplek te kiezen als je geconcentreerd moet werken of als er op een bepaalde dag te veel drukte is.

- Vraag of het mogelijk is om een dag thuis te werken. Je bespaart reistijd en je kunt geconcentreerd doorwerken. Zorg er wel voor om voldoende aanwezig te zijn op je werkplek zodat je betrokken blijft bij je collega’s. Ook dat is belangrijk.

- Werk je ergens waar een cleandesk-beleid is en ben je iemand die graag een eigen plantje, wat foto’s en persoonlijke spullen rond zich heeft? Maak een selectie van wat items, zet ze in een doosje, stal ze uit als je ’s morgens start en berg ze ’s avonds weer op.

- Maak van je laptop je persoonlijke werkplek. Luister naar je favoriete muziek via oortjes of via een hoofdtelefoon, zet je vakantie- of familiefoto’s op je bureaublad en stel reminders in als het tijd is voor een kop koffie of thee.

- Neem initiatief, denk creatief en out-of-the-box om zelf enkele voorstellen te doen die voor jou het verschil maken, werk ze uit en leg ze voor aan je leidinggevende.

Meer tips lezen over hoe je als hoogsensitief persoon kan openbloeien op de werkvloer? Hoogsensitiviteit @ work, De weg naar minder stress, een betere focus en meer zelfvertrouwen. Ilse Van den Daele en Karin Nauwelaerts, Lannoo, 19,99 euro.

