‘Gelezen’: waarom we sms-stress krijgen Margo Verhasselt

13 april 2019

14u38

Bron: Elite Daily 0 Psycho Ben je iemand die zich snel zorgen maakt over kleine dingen? Dan ben je je er vast en zeker van bewust dat sms’en voor stress kunnen zorgen. Sterker nog, zelfs als je helemaal zen door het leven gaat kan dat ene berichtje aan die collega voor gepieker zorgen.

“Sms-stress is de angst die opspeelt als mensen een riskant berichtje versturen en niet weten wat ze als antwoord kunnen verwachten”, legt dokter Forrest Talley uit. “Wat die angst aan iemands leven toevoegt, is vooral afleiding en het zorgt er vooral voor dat mensen onnodig problemen proberen te verhelpen die er eigenlijk niet eens zijn.”

Een studie uit 2017 door Asurion, een technologisch beveiligingsbedrijf, toont aan dat de gemiddelde Amerikaan niet langer dan 10 minuten zonder telefoon kan. Van de 2.000 deelnemers nam 10% elke 4 minuten zijn gsm vast. Dat is 15 keer per uur. Maar als het echt moet, zouden de deelnemers hun gsm’s 4 uur uit handen willen geven. Al gaf 31% wel aan constante angst te voelen wanneer ze hun telefoon niet op zak hadden.

Maar waarom krijgen we nu zoveel stress door een simpele sms?

Het zit eigenlijk gewoon tussen je twee oren en heeft allemaal te maken met de neurotransmitter dopamine. Dopamine wordt gelinkt aan gevoelens van geluk, plezier en het gevoel van beloning. Zien we een bericht van ons lief verschijnen op onze gsm? Dan wordt dat gevoel gestimuleerd. Maar dopamine blijkt ook de dader van het slechte gevoel dat we krijgen. Recent onderzoek naar de neurotransmitter toont immers aan dat we een gelukkig gevoel krijgen als we een bericht ontvangen, een regenstorm over ons heen krijgen als we op een antwoord wachten, en een orkaan wanneer er ‘gelezen’ op ons scherm tevoorschijn komt.

Dopamine maakt je blij als je telefoon oplicht maar angstig als je ziet dat je sms gelezen wordt zonder antwoord. Je kom je in een soort van spiraal terecht. Je hersenen gaan in overdrive door de instant natuur van sms’en. We zijn er zo aan gewend geraakt dat we alles kunnen krijgen wanneer we dat willen: van iets opzoeken op Google tot een nieuw persoon ontmoeten met de swipe van een vinger.

Maar uiteraard kan sociale angst zich ook vermommen als inbox gerelateerde stress. “Het is gewoon allemaal zo oncontroleerbaar", legt Natasha Schull, professor media, cultuur en communicatie aan New York University uit aan Tonic. “Je kan moeilijk tot rust komen wanneer je iets de wereld instuurt en niet meteen feedback terugkrijgt.”

Hoe ga je ermee om?

Als je je ongemakkelijk voelt met de manier waarop je partner met jou communiceert dan kan het een goed idee zijn om dit met hem of haar te bespreken. Probeer ook over te schakelen van sms- naar telefoongesprekken. Het is oké om om meer zekerheid te vragen.