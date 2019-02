“En, hoe was het weekend?” Waarom deze vraag ons stress bezorgt Valérie Wauters

18 februari 2019

11u03

Bron: Tonic, Daily Telegraph 0 Psycho “En, hoe was het weekend?” Slik. Elke keer me op maandagochtend deze vraag gesteld wordt, schiet mijn brein in een kramp. Wat heb ik dit weekend gedaan? En was het wel leuk genoeg om te vertellen? Stress na het weekend blijkt een veelvoorkomend fenomeen (oef, ik ben dus niet alleen!) en dit is hoe het komt.

Ja, ik ben dit weekend gezellig uit eten geweest met vriendinnen en heb een verkwikkende wandeling gemaakt in het bos met het gezin. Maar ik heb ook taxi gespeeld voor de hobby’s van de kinderen, vijf machines was gedraaid, boodschappen gedaan, het huis gepoetst en knock-out voor de televisie liggen dutten. En laat het net die laatste dingen zijn die me spontaan voor ogen schieten wanneer een collega me vraagt hoe mijn weekend was.

Ik moet toegeven dat ik een beetje stress krijg van de vraag, en daarin ben ik blijkbaar niet alleen. Meer zelfs: het fenomeen heeft ook een naam: Weekend Anxiety Syndrome, afgekort WAS. WAS is stress die gepaard gaat met het gevoel van falen dat je krijgt wanneer je -naar je eigen mening- niet voldoende uit het weekend hebt gehaald. “We zijn zo drukbezet tijdens de week, dat we bijzonder veel druk voelen om elk uur van het weekend optimaal in te vullen”, zegt dr. Luke Martin, klinisch psycholoog daarover. “Op sociale media lijkt het daarnaast alsof iedereen een perfect, spannend en uitdagend leven leidt, waardoor we al snel het gevoel hebben dat ons eigen leventje daar niet aan kan tippen.” De ultieme mokerslag komt er vervolgens op maandag, wanneer iedereen aan de koffiemachine z’n hoogtepunten van het voorbije weekend tentoonspreidt. “Wanneer je dan het gevoel krijgt dat jouw weekend maar middelmatig was in vergelijking met dat van anderen, veroorzaakt dat een angstig en gestresseerd gevoel”, aldus Martin.

Plannen

De ultieme manier om af te rekenen met WAS is jezelf te leren hoe je het maximum uit je weekend haalt, op een manier die voor jou werkt. Dat wil dus niet zeggen dat je je weekend vol moet proppen met spannende activiteiten, maar wel dat je best op voorhand even nadenkt wat je dat weekend allemaal wil verwezenlijken. Dat kunnen kleine dingen zijn zoals een boek lezen of een film kijken, maar evengoed een afspraak maken met een vriendin om een koffietje te gaan drinken. Tijd in de natuur doorbrengen, door bijvoorbeeld een wandeling te maken, helpt ook enorm om WAS tegen te gaan.

“Doe vooral dingen die jou interesseren”, zegt Martin. “Op die manier bestaat je weekend uit allemaal kleine momentjes die een groot verschil maken voor je gemoedsrust en mentale gezondheid. Je hoeft echt niet elk weekend te gaan skydiven of citytrippen. Het allerbelangrijkste is dat je een balans zoekt die voor jou werkt. Sommige weekends zullen druk en spannend zijn, andere helemaal niet, en dat is oké en normaal. Het allerbelangrijkste is namelijk dat je tijdens het weekend je batterijen weer kunt opladen zodat je fris en monter aan een nieuwe week kunt beginnen.”