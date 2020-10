Elke dag een ‘dankjewel’: dankbaarheid als positieve pil in onzekere tijden. “Alles wat wij vanzelfsprekend vinden, is dat eigenlijk niet”

Soms is het verschil tussen blijdschap en balen een kwestie van perspectief. Een perspectief dat dankbaarheid heet. “Het gras is niet groener aan de overkant, maar waar je het water geeft. En water geven doe je door dankbaar te zijn.” Een boodschap die nu meer dan ooit welkom is. Dat begrijpt ook Zita Theunynck (31), schrijfster van het succesvolle boek ‘Het wordt spectaculair. Beloofd’, die sinds een paar weken voor een dagelijkse portie dankbaarheid op Instagram zorgt. En dat doet ze met de nodige humor: van ‘dankbaar dat een persoon ooit bedacht heeft dat je pinda’s kan smeren’ tot ‘ik leef nog, en dat is eigenlijk heel buitengewoon’. Speciaal voor NINA post ze deze week elke dag drie dingen waarvoor ze dankbaar is op ons instagramaccount . Geluksonderzoeker Leo Bormans en master coach Heidi Gelders leggen uit waarom ‘dankjewel’ zo heilzaam is en geven concrete tips. “Als ik hoor dat de plaatselijke scouts een trommelkorps organiseren op zondagochtend, ga ik gewoon buiten staan en denk ik: ‘Heerlijk dat mijn dag nu begint met een trommelkorps voor mijn deur' in plaats van erover te zeuren.”

“Wij Vlamingen zijn enorm geprivilegieerd. Onze samenleving is veilig, luxueus, en het enige waar ik mij bij wijze van spreken zorgen om moet maken, is dat het vandaag regent. Dus we vervallen al snel in zagen en klagen”, zegt Zita Theunynck. “Tel daarbij onze voornamelijk negatieve nieuwsberichtgeving bij op en je krijg het perfecte recept voor depressies en een wankelende mentale gezondheid. Maar eigenlijk zouden we ook mega dankbaar kunnen zijn voor alles wat er is.”

Daarom begon ze de dingen waarvoor ze dankbaar is op te schrijven en te delen op sociale media. “En om de ‘neuters’ die daar commentaar op hebben voor te zijn, maakte ik er iets humoristisch van”, zegt ze. “Ik geloof enorm in de kracht van humor, en het vermogen om jezelf te relativeren. Het helpt echt om dankbaar te zijn. Maar ik durf ook te lachen met mezelf als die millennial die het nodig vindt om alles waarvoor ze dankbaar is op te schrijven en te delen. Als mijn nuchtere West-Vlaamse oma die dankbaarheid-postjes ziet, vraagt ze waarschijnlijk zich af waar ik in godsnaam mee bezig ben. Maar hey, het werkt wel. Een mix van dankbaarheid en mopjes, wie kan daar tegen zijn?”

Beter relativeren

Dankbaarheid heeft inderdaad een enorme impact op ons", zegt Leo Bormans, geluksonderzoeker en bestsellerauteur van ‘GELUK. The world book of happiness’. “Wereldwijd onderzoek toont aan dat dankbare mensen gelukkig, hoopvol en liefdevol in het leven staan. Ze zijn enthousiaster, optimistischer, meer verwonderd. En ze kunnen moeilijke situaties of emoties beter relativeren, waardoor ze niet zo lang in de negativiteit blijven hangen. Zo is gebleken dat de positieve emoties van vrouwen met borstkanker door dankbaarheidsoefeningen constant bleven, terwijl die juist daalden bij vrouwen uit een andere testgroep die niet actief bezig waren met dankbaar zijn. Dankbaarheid kan zorgen voor een lagere bloeddruk, een betere nachtrust en minder last van ontstekingen.”

Ik heb in mijn eigen leven een gevoel van ‘positieve paranoia’ gecreëerd. Ik word ‘achtervolgd’ door mensen die mij gelukkig willen maken Leo Bormans, geluksonderzoeker

Positieve paranoia

Dankbaarheid heeft niet alleen gunstige effecten op ons welbevinden, het kan zelfs een manier van leven zijn. “Ik heb in mijn eigen leven een gevoel heb van ‘positieve paranoia’ gecreëerd. Ik word dus achtervolgd door mensen die mij gelukkig willen maken. De bakker zit bijvoorbeeld in het complot, want hij is al van vier uur ‘s ochtends op, zodat ik lekkere broodjes kan eten bij het ontbijt. De buschauffeur die mij naar mijn afspraak brengt is er deel van. Of iemand die naar me lacht op straat. Als je die filosofie toepast, zijn zelfs vroegere ergernissen niet zo erg meer. Als ik hoor dat de plaatselijke scouts een trommelkorps organiseren op zondagochtend, ga ik gewoon buiten staan en denk ik: ‘Heerlijk dat mijn dag nu begint met een trommelkorps voor mijn deur’. En dan ben ik daar oprecht dankbaar voor. Ik kan het toch niet veranderen, dus kan ik er beter een fanfare van maken die in het complot zit, dan dat ik erover ga zeuren.”

D ankbaarheidsdagboek

Dankjewel zeggen tegen iemand anders is al een hele mooie en effectieve vorm van dankbaarheid. Wil je meer? Dan kan je een dankbaarheidsdagboek bijhouden. “Schrijf elke dag drie dingen op waarvoor je dankbaar bent. Het zal ervoor zorgen dat je alert blijft en dingen opmerkt waar je dankbaar voor kan zijn. Je perspectief op de wereld zal veranderen. Je kan dan dankbaar zijn voor kleine dingen, maar ook voor heel grote dingen. Dat je leeft, bijvoorbeeld, zoals Zita Theunynck zo mooi verwoordde. Sommige mensen ervaren nu in coronatijden dankbaarheid voor het feit dat ze gezond zijn, en op een terras een koffie kunnen drinken. Dat soort dingen die we als vanzelfsprekend beschouwden, zijn dat nu helemaal niet meer. Veel mensen geven aan voor het eerst de lente te hebben gezien. Daar kan je een heel dankbaar gevoel van krijgen. En dat is alles behalve naïef.”

We vinden het normaal dat ons hart klopt. We staan daar niet bij stil. Tot het stilstaat. Een gezond lijf, dat is echt een geschenk Heidi Gelders, master coach

De gewoonste dingen zijn wonderbaarlijk

You only miss the sun when it starts to snow, zingt Passenger in zijn wereldhit Let her go. En het is waar: we beseffen pas wat we hadden, wanneer we het kwijt zijn. “Alles wat wij als vanzelfsprekend zien, is eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend”, vult master coach Heidi Gelders aan. “Dat is een van de vele aspecten van dankbaarheid. We vinden het normaal dat we een dak boven ons hoofd hebben hebben, dat er water uit onze kraan komt, dat we dingen kunnen kopen in de supermarkt. Maar natuurlijk is het dat niet. Bedenk je eens welke weg water aflegt voor het uit onze kraan stoomt, of hoeveel mensen actief hebben gewerkt voor het eten dat op je bord ligt? We mogen zelfs dankbaar zijn voor de zwaartekracht, omdat die onze beide voetjes op de grond houdt. ”

“Dankbaar zijn voor een koffietje op een terras is geweldig. En verwonderd zijn over het feit dat je dat koffietje überhaupt kàn drinken, voegt nog een extra dimensie toe”, zegt Gelders. “Je hoeft echt niet naar de Iguazuwatervallen in Argentinië om verwonderd te zijn over het leven. Voel je hartslag gewoon eens. Je hart dat onophoudelijk klopt, je longen die zich vullen met zuurstof, en wonden die helen zonder dat jij daar ook maar iets voor moet doen. Is dat niet fantastisch? Zelfs de slimste dokters begrijpen nog steeds niet helemaal hoe het menselijk lichaam werkt. Het is bijna pure magie. We vergeten weleens dat ons kloppend hart écht een geschenk is, tot het stilstaat. Dankbaar zijn voor en verwonderd zijn over die ‘gewone’ dingen vóór ze wegvallen, dat is zo'n essentieel aspect van gelukkig zijn.”

Het gezegde luidt: waar je aandacht aan geeft groeit. “Het gras is niet groener aan de overkant, maar waar je het water geeft", lacht Heidi. “Door je te focussen op alles wat er wél is, ga je vanzelf positiever in het leven staan. En op die manier creëer je je eigen realiteit. Kies je een leven van klagen en doemdenken? Of een leven vol vreugdevolle momenten die bol staan van verwondering?”

Zegeningen

Wil je nog een stapje verder gaan en dankbaarheid écht in je leven integreren? Dan heeft de master coach een paar praktische tips.

1. “Dénk niet alleen aan dingen om dankbaar voor te zijn, maar voél die dankbaarheid ook. Gebruik al je zintuigen. Stel, je wandelt door het bos en je voelt de zonnestralen op je gezicht. Misschien heeft het net geregend en snuif je die typische frisse lucht na een regenbui. Zo simpel is het.”

2. “Volg het voorbeeld van een kleine kind, want die zijn dankbaar voor de kleinste dingen. Onlangs zag ik een peuter fietsen door een grote regenplas. Het was mooi om te zien hoe hij straalde en gelukkig was. Dat is dankbaarheid in de puurste vorm. Daarom is tijd doorbrengen met kinderen een goed idee. De verrukte uitdrukking op hun gezichtjes, wanneer ze bijvoorbeeld iets nieuws proberen, kan ook bij jou een geluksgevoel opwekken. Volg daarom je kind eens wanneer die op ‘ontdekkingstocht’ is in een park of zelfs een speeltuin. Wedden dat hij je een spinnenweb wijst waar nog dauw op ligt, of een mooie steen ziet die lijkt op een schelp?”

3. “Overloop voor je aan je dag begint, waar je alvast dankbaar voor kan zijn vandaag. Hier kan je opnieuw zien, voelen en ervaren wat precies maakt dat je voor die komende gebeurtenissen dankbaar bent. Maak het zo concreet mogelijk. Je begint daardoor op een heel andere, constructieve manier aan je dagelijkse routine. Bij het slapengaan kan je even bedenken wat het beste is dat je die dag is overkomen, en nog belangrijker: wààrom je daar juist zo dankbaar voor was. Zo ruil je die onafgewerkte to-do lijstjes in voor een lijstje zegeningen, die je echt blij maken.”