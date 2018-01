'Deprimaandag' is een mythe en meer redenen om er een geweldige dag van te maken ND

08u45

Bron: The Independent, Tempo-Team 50 thinkstock Psycho Beetje down vanochtend? Je zou de schuld kunnen steken op "Blue Monday" of deprimaandag, want volgens een formule van de Britse psycholoog Cliff Arnall is de derde maandag van januari de meest deprimerende dag van het jaar. Maar er blijkt wat te schorten aan zijn 'wetenschappelijke' formule, en ook ander onderzoek ontkracht de Blue Monday-mythe. Lachen is dus toegestaan vandaag, met "30 dagen zonder klagen" als vrolijk tegenwicht.

De Britse psycholoog Cliff Arnall reikt heel wat redenen aan om vandaag officieel tot de meest deprimerende dag van het jaar te kronen. We zijn al lang gefaald in onze goede voornemens, het is koud en donker buiten, vakantie lijkt nog heel ver weg en ook ons loon laat na een dure periode lang op zich wachten. Bovendien is het maandag, een argument dat voor zich spreekt.

De universiteit wilde niet meer geassocieerd worden met de professor, wat genoeg zegt over de wetenschappelijke basis van zijn "formule"

Slimme marketingstunt

Toch is er geen enkele reden om je vandaag naar die Blue Monday te gedragen. Behalve psycholoog was Cliff Arnall ook goede vriendjes met een pr-bureau dat reizen organiseert. Zij waren op zoek naar een wetenschapper die hun Blue Monday-theorie wilde ondersteunen. Als je op mensen inpraat dat vandaag de meest deprimerende dag van de maand is, heb je een kapstok om leukere alternatieven aan te bieden. Een tripje naar de zon bijvoorbeeld. De universiteit van Arnall wilde daarna niet meer geassocieerd worden met de professor, wat genoeg zegt over de wetenschappelijke basis van zijn "formule".

Volgens 8 op 10 Belgische werknemers kan die meest deprimerende dag even goed in november of december vallen

November en december

Niet alleen schort er wat aan die formule van Arnall, een enquête van Tempo-Team uit 2016 bij 1.000 werknemers brengt ook een lichtpuntje in de vermeende blauwe duisternis. Die wijst uit dat we die meest deprimerende dag misschien al achter de rug hebben. Volgens 8 op 10 Belgische werknemers kan die meest deprimerende dag even goed in november of december vallen. Bijna de helft van de werknemers zet november (42%), december (39%) en januari (38%) in de top drie van de maanden waarop ze zich het vaakst slecht of neerslachtig voelen op het werk. De dag waarop dit het vaakst voorvalt, is voor 1 op 2 werknemers maandag. Op een verre tweede plaats komt dinsdag (17%) en donderdag (14%). De favoriete werkdag van de Belg is vrijdag.



Maandag, baaldag

Dat maandag ons zo moeilijk valt hoeft niet te verbazen, legt professor arbeidspyschologie Hans De Witte van de KULeuven uit: "In het weekend beschikken we over een zeer grote vrijheid. Net na het weekend, op maandag, moeten we opnieuw rekening houden met een takenpakket, opdrachten of afspraken. Op dat moment neemt het verplichtend karakter van werken misschien iets meer de bovenhand. Naarmate de week vordert ontdekt men de voldoening die werken met zich meebrengt en krijgt het ontplooiend karakter waarschijnlijk weer het overwicht."

We beseffen niet hoe goed het in België is Isabelle Gonissen van 'Dagen zonder klagen'

Dagen zonder klagen

Op zoek naar een vrolijker alternatief voor een depressieve maandag? Vanaf vandaag kan je starten met de uitdaging "30 dagen zonder klagen", die oproept om vanaf nu tot Valentijn een maand lang eens niet te zeuren. "We beseffen niet hoe goed het in België is," aldus initiatiefneemster Isabelle Gonissen. "De mogelijkheid om een toffe job te combineren met je gezin, een uitgebreid sociaal vangnet, voldoende vakantiedagen, pensioen, ... In feite zouden we niets te klagen mogen hebben, en toch zijn heel veel mensen ontevreden."

Toch nog een beetje moeite op deze maandagochtend? Probeer één van deze vijf dingen om instant weer vrolijk te worden. Of laat je verblijden door één van onze 60 kleine geluksmomenten, om de bittere maandag door te spoelen.