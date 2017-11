"De hond heeft mijn autosleutel ingeslikt": de slechtste excuses om niet te gaan werken ND

Bron: The Huffington Post 0 thinkstock Psycho Geen zin om te gaan werken morgen? Begin dan maar alvast met een geldig excuus te verzinnen. Al zal het moeilijk worden om deze zeven compleet absurde uitvluchten te overtreffen, die uit een enquête van CareerBuilder naar voren kwamen. "Ik had niets om aan te doen, want al mijn kleren zaten in de was!"

Jezelf ziek melden terwijl je eigenlijk gewoon wat wil bijslapen van het weekend? Volgens een enquête van CareerBuilder bij bijna 6.000 werknemers heeft meer dan één derde het wel eens gedaan: 40% meldde zich ziek zonder het echt te zijn, maar dat gebeurt niet zonder gevolgen. 38% van de werkgevers controleert via sociale media of ze werknemer niet stiekem iets anders doet.

Natuurlijk zijn er nog meer excuses te bedenken om niet te komen opdagen op het werk. Hier zijn zeven van de meest vreemde - of: creatieve - uitvluchten die uit de enquête naar voren kwamen om niet te komen werken. Durf jij er eentje proberen morgen?

- "Er zat een beer in mijn tuin en ik durfde niet buiten komen"

- "Mijn valse nagels waren eraf gevallen, dus ik moest eerst heel dringend naar de manicure"

- "Al mijn kleren zitten in de was, dus ik heb echt niks om aan te doen"

- "Er was een eclips en ik wist niet zeker of het wel veilig was om het huis te verlaten"

- "Mijn hond heeft mijn autosleutels ingeslikt en ik wacht tot ze er weer uit komen"

- "Mijn uniform past niet meer"

- "Ik heb mijn arm gebroken bij het worstelen met een vrouwelijke body builder"

