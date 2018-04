"Bij hoogsensitiviteit denken mensen aan overgevoeligheid, oftewel: janken om alles" Jette Pellemans

17 april 2018

17u24

Bron: Het Parool 0 Psycho Was er vroeger in je klas niemand hoogsensitief, nu lijkt het soms alsof iederéén gevoelig is voor prikkels. Een modeterm? "Je kunt het verschil gewoon zien op een hersenscan."

Gevoelig voor prikkels, snel geëmotioneerd, het langdurig nadenken over informatie. Het zijn allemaal zaken die ­Gerarda van der Veen (49) herkent bij haar hoogsensitieve dochter. Nu is ze twintig, maar Van der Veen merkte al hoe haar dochter als kleuter diepgaand schoolsituaties beleefde.

"Dan kwam ze thuis van school en moesten we echt even doorspreken wat ze allemaal had gezien: een kindje in de kring dat verdrietig keek, iemand die nieuwe schoenen had, een ander die een grapje had gemaakt dat ze niet begreep.

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN