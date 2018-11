‘Ben ik goed in bed?’: waarom we onbeantwoordbare vragen aan Google stellen Margo Verhasselt

17 november 2018

10u02

Bron: The Guardian 0 Psycho Welke vraag zou je graag beantwoord krijgen door Google? Als we een onderzoek door het Brits televisiekanaal ‘Dave’ mogen geloven, dan zouden we het liefst antwoord krijgen op wat de winnende lottogetallen van morgen gaan zijn, of aliëns echt bestaan en wat er met je gebeurt als je doodgaat.

De top-25 vragen kunnen verdeeld worden over vier categorieën: samenzweringen (Wie vermoordde JFK? Heeft Donald Trump echt gefoefeld bij de verkiezingen?), verlangens naar succes (Zal ik ooit rijk zijn? Wat zijn de winnende nummers van de lotto?), angsten (Vinden mensen me leuk? Ben ik goed in bed?) en curiositeiten (Wat is de betekenis van het leven? Is er echt een god?).

Neen, Google is niet langer een gewone zoekmachine. Tegenwoordig valt orakel, waarzegger, detective, therapeut en priester ook onder het takenpakket van de website. Ook al lijkt de kracht van Google almachtig, het vermogen om onze diepste verlangens waar te maken, dat werkt niet altijd even goed. Maar het feit dat we die dingen verlangen van een website, verklapt veel over hoe we in elkaar zitten.

Ten eerste toont het aan dat het niet uitmaakt hoe snel de wereld verandert, mensen hun nieuwsgierigheid blijft. De boeddhisten hadden er een naam voor, het leven is ‘dukkha’ (onbevredigend) en zo lang we ons daardoor laten leiden, zullen we niet gelukkig zijn. We willen steeds mooier, rijker en succesvoller zijn. Daarnaast gaan we steeds op zoek naar een patroon en verklaring, dat verklaart waarom we zo gefascineerd zijn door het onbekende of dingen die moeilijk te verklaren zijn. Dat is altijd zo geweest, en zal waarschijnlijk ook altijd zo blijven.

Wat wel veranderd is, is hoe we deze vragen aanpakken. We zijn het intussen zo gewoon dat het antwoord op een vraag slechts enkele klikjes van ons verwijderd is. Het antwoord op zelfs grote problemen of vragen denken we dus ook te vinden bij de zoekmachine. Maar Google kan ons niet geven wat we echt nodig hebben: tijd en andere mensen. Voor onze dagdagelijkse frustraties blijft een echt luisterend oor, niet de virtuele versie, vaak het beste medicijn.

Meer over Google