"Als we niet ingrijpen, komt er een tsunami van burn-outs op ons af" Cathy Galle

20 september 2018

20u59

Bron: De Morgen 2 Psycho Jongeren die binnenkort op de arbeidsmarkt komen, zullen nog veel vatbaarder zijn voor burn-outs. "Als we niet ingrijpen, komt er een tsunami van burn-outs op ons af."

Dat millennials (24- tot 38-jarigen) vaak last hebben van burn-out en depressie, is ondertussen bekend. Maar de generatie die na hen komt, Generatie Z (8- tot 23-jarigen), is er zo mogelijk nog erger aan toe. Dat blijkt uit een nieuwe studie van trendbureau Trendwolves, die zopas is voorgesteld.

"Als die groep de arbeidsmarkt opstroomt, dreigen er grote problemen", stelt Willemijn van Dommelen van vzw ’t Hart voor Iedereen, een organisatie die mensen met psychosociale problemen ondersteunt en die de studie over Generatie Z bestelde.

Van Dommelen: “De aandacht ging tot nu toe vooral naar de millennials, die zichzelf hoge verwachtingen opleggen en zo vatbaar zijn voor stress en burn-out.

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN