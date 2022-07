Prinses Elisabeth is ‘de Kate Middleton van België’. Dit zijn haar 10 meest iconische modekeuzes

Over de outfit van prinses Delphine is al veel inkt gevloeid, maar het is uitkijken naar wat de rest van de koninklijke familie morgen zal dragen op de Nationale Feestdag. Steeds meer ogen zijn gericht op kroonprinses Elisabeth. Met haar 21 lentes is ze uitgegroeid tot ‘een echt vrouwtje’, zoals haar vader zou zeggen. Al heeft ze haar onmiskenbare stijlgevoel vooral geërfd van mama Mathilde en oma Paola. Wij tonen haar opvallendste én mooiste koninklijke looks.

Het is niet elke prinses gegeven, maar in 2018 riep de Britse editie van het toonaangevende modeblad Vogue onze eigenste Elisabeth uit tot een van de meest stijlvolle prinsessen ter wereld. Haar stijl werd toen uitvoerig bejubeld en vergeleken met die van Kate Middleton. ‘Even vrouwelijk en modern. Formeel maar niet stoffig’, luidde het oordeel.

Net zoals de hertogin van Cambridge heeft ook onze kroonprinses de macht om haar outfits een zaak van algemeen belang te maken. Toen ze voor haar achttiende verjaardag een legging toegestuurd kreeg van het Belgische sportmerk RectoVerso en een foto verscheen van haar in het kleinood, kon het Oost-Vlaamse bedrijf de bestellingen niet snel genoeg bijhouden. Dan ben je pas écht een stijlicoon.

Gedaan met de kledingvoorschriften

Het modegevoel van prinses Elisabeth is er nochtans niet altijd geweest en is pas gegroeid in de jongste jaren. Volgens het naslagwerk ‘Koninklijke stijl’ (Houtekiet, 2021) van royaltykenners Brigitte Balfoort en Joëlle Vanden Houden volgde Elisabeth als kind tamelijk gehoorzaam de kledingvoorschriften voor haar moeder. Pas bij het puberen ontwikkelde ze zo haar eigen smaak. “En zoals overal levert dat soms pittige discussies op met haar moeder als er iets nieuws moet gekocht worden. En meestal wint Elisabeth. Helaas voor moeder en dochter wordt zo’n meningsverschil door de andere klanten in de winkel opgemerkt en doorverteld. Maar Elisabeth geeft niet af”, delen de auteurs mee aan hun lezers.

Intussen is prinses Elisabeth een prille twintiger en staat ze op eigen benen, tenminste als het over haar kledingkeuzes gaat. Volgens kenners zal ze zelfs haar moeder Mathilde – een stijlicoon op haar eigen manier – naar de kroon steken als fashionista. De voorbije jaren en maanden toonde de hertogin van Brabant alvast dat ze een modekracht is om mee rekening te houden. Kijk maar even mee!

Stijlvolle achttiende verjaardag

Edouard Vermeulen, de ontwerper van royal favorite Natan, ontwierp voor de jarige prinses een ivoorkleurige manteljurk met tailleriem. Velen beschouwen het als een van haar beste outfits, die symbool staat voor de overgang van de adolescentie naar het volwassendom.

Volledig scherm Kroonprinses Elisabeth op haar achttiende verjaardag in 2019 © BELGA

Folkloreprinses

Prinses Elisabeth is altijd mee met de trends. In 2018 waren folkloristisch geïnspireerde bloemenjurken een grote hype, en dus droeg zij er een van het Franse it-label Maje op de nationale feestdag. Een plaatje!

Volledig scherm Na het Te Deum in Brussel in 2018 © Photo News

Met matching mondmasker

Maison Natan is sinds 2019 de vaste leverancier van Elisabeth outfits voor onze nationale feestdag. Voor de gelegenheid maakte monsieur Vermeulen ook een bijpassend mondmasker met bloemenprint voor haar zwierige jurk en nude schoenen.

Volledig scherm Op het Nationaal Defilé van 2020, pal in de coronacrisis © Photo News

Lady in red

Met twee van de nationale kleuren kan je niet verkeerd gaan op 21 juli. Prinses Elisabeth straalt hier in een couturecreatie van Natan met een hoed van de Belgische ontwerpster Fabienne Delvigne. De brede halslijn accentueert de schouders en hals van de prinses.

Volledig scherm Op het Te Deum in 2021 © ISOPIX

In Armani Couture

Op het galadiner ter ere van de achttiende verjaardag van de Noorse prinses Ingrid Alexandra verblufte Elisabeth afgelopen maand iedereen met een lila strapless strokenjurk van Armani Privé – nota bene de favoriete designer van koningin Paola die vaak Armani droeg. De millennial-kleur van het moment staat ook de prinses – zelf een millennial – beeldig. De tiara was een cadeautje van koningin Mathilde en koning Filip voor haar achttiende verjaardag.

Volledig scherm In Oslo in juni 2022 © BrunoPress

Armen bloot

De hoed van Maison Fabienne Delvigne is een eyecatcher, maar het is de mouwloze smokingjurk die met alle aandacht gaat lopen. Het betreft een ontwerp van Reiss, het Britse merk dat Kate Middleton continu droeg in de vroege jaren van haar huwelijk met prins William. Elisabeth kent duidelijk haar klassiekers.

Volledig scherm Tijdens de doop van het onderzoeksschip Belgica in juni 2022 © Olivier Matthys

Matching accessoires

Flowerpower in een creatie van – jawel – Maison Natan. Prinses Elisabeth is net als haar moeder een krak in het kleurmatchen van accessoires met haar outfits.

Volledig scherm Te Deum in 2019 © SplashNews.com

Royaal linnen

In de zomer kan het warm zijn en dan is linnen een verademing. Dat weet ook prinses Elisabeth, die hier de show steelt in een broek en jasje van Emporio Armani. Leuk detail: haar oorringen in de vorm van visgraten. De tas is een uitlenertje (of afdankertje?) van koningin Mathilde.

Volledig scherm Tijdens een bezoek aan een lab van KU Leuven in juni 2022 © Reporters / Splash

Klassieker

Op de begrafenis van groothertog Jean van Luxemburg in 2019 maakte prinses Elisabeth haar opwachting in een klassiek gesneden A-lijn mantel en een zwarte riem. Een hoog prinses Diana-gehalte.

Volledig scherm © Getty Images

Parisienne-look

Als prinses Elisabeth niet onder handen genomen wordt door haar glam team voor een fancy gala of officiële plechtigheid, ziet ze eruit als een normale twintiger. Een jeansbroek, een camel jas, wat make-up. Ze zou zo een lifestyle-influencer kunnen zijn. Haar stijl blijft trendy klassiek, met een zeker Parisienne-gehalte.

Volledig scherm In Laken in 2021 © Bas Bogaerts

Lees ook: