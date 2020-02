Prins Harry bezorgd over het haar op zijn kroon Ann Laenen

11 februari 2020

13u00

Bron: Page Six 1 Nina Prins Harry (35) krijgt naar verluidt een haarverdikkende behandeling om kaalheid te vertragen. Dat blijkt uit een artikel van The Sun eerder deze week. Prins Harry wilde niet in de voetsporen treden van kalende broer, William, en papa, Charles en bezocht de prestigieuze Philip Kingsley Trichological Clinic in Londen.

Hij bezocht de haarkliniek vorig jaar, net voor de Megxit, en het resultaat is nu al zichtbaar.“Harry’s bezoek veroorzaakte veel opschudding”, vertelde een bron aan de krant. “Het is een van de beste plekken ter wereld. Je vindt er een hele reeks verschillende behandelplannen, die gebruikt worden door de rijkste, beroemdste en best verbonden mensen.”

Ook Harry’s wederhelft, Meghan Markle, onderging een behandeling in de haarkliniek. Dat deed ze in mei 2018 in functie van het koninklijke huwelijk. Ze wilde er op haar paasbest uitzien terwijl ze ‘I do’ zei voor de ogen van de hele wereld.

Visionair in de wereld van de haarverzorging

De exclusieve kliniek werd opgericht door de Londense kapper Philip Kingsley die in 2016 op 86-jarige leeftijd overleed. Volgens zijn klanten is hij een echte visionair in de wereld van de haarverzorging. “Hij was in staat om oplossingen te bieden voor de meest extreme haar- en hoofdhuidproblemen, maar ook om producten, advies en regimes aan te bieden voor degenen die hun haar gewoonweg het beste wilden laten uitkomen en voelen”, aldus de bron.

Vaderschap en stress

Prins Harry spotte vroeger altijd met de kale plek van zijn broer. Maar zijn eigen ontluikende kale plek begon de laatste jaren de wenkbrauwen te fronsen. Deskundigen merkten op dat het snel leek te gaan na zijn Windsor Castle huwelijk en de geboorte van zijn zoon, Archie. “Het vaderschap is zeker niet vriendelijk geweest voor Prins Harry’s haar”, vertelde Dr. Asim Shahmalak van Manchester’s Crown Clinic vorig jaar. “Stress is een factor in haaruitval, dus de strijd om zijn koninklijke plichten te combineren met het huwelijk en voor het eerst vader te worden, kan een reden zijn waarom zijn haar merkbaar dunner wordt.”

Kaalheidsgen

Shahmalak stond er ook op dat er een “sterk kaalheidsgen” door de hele Windsor-familie liep. “Het begon met prins Filip en is nu doorgegeven aan prins Charles en aan zijn zonen, prins William en prins Harry”, zei hij tegen The Sun. “Enkel een haartransplantatie kon hem nog redden van geavanceerde mannelijke kaalheid.”

Harry heeft nog niet gereageerd op het artikel in The Sun. De kans dat hij dat überhaupt doet is erg klein. Noch Buckingham Palace noch de Philip Kingsley Trichological Clinic reageerde op verzoeken om commentaar.