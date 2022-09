Primeur voor HEMA: eerste beha speciaal ontworpen voor kankerpatiënten

Doe jij mee aan Belgiës eerste ‘7 dagen zonder verspil­ling’? Je bespaart er ook flink wat geld mee

In België verspillen we jaarlijks 345 kilogram voedsel per persoon. Dat maakt ons de op een na slechtste leerling (!) in Europa. Hoog tijd om daar verandering in te brengen: daarom lanceert voedselverspillingsapp ‘Too Good To Go’ vanaf 26 september de allereerste Belgische week tegen voedselverspilling. Deelnemen? Dat bespaart je — mooi meegenomen in deze tijden — ook heel wat geld.

18 september