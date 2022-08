Prijzen tussen 12,99 en 17,99 euro: de nieuwe lingerie en loungewear van Nederlands model Sylvie Meis voor ALDI

Te volle toilettas op reis? Beautyre­dac­tri­ce Sophie tipt 10 producten die mul­ti-inzetbaar zijn

Eentje is geentje. Dat blijkt eens te meer wanneer we die toilettas volproppen in een poging om ook op reis de beste versie van onszelf te zijn. Geen nood: onze beautyredactrice somt tien handige multitaskers op. “Het is een van ’s werelds oudste beautyproducten en voorlopig onvervangbaar en onmisbaar op vakantie.” Zo heb je aan een paar producten genoeg voor een geslaagde vakantie (en niet onbelangrijk: meer ruimte voor souvenirs).

