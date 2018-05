Powervrouwen: "Wij worden niet beter met de jaren. Wij worden góddelijker." Cowgirls Geena Lisa, Martine Prenen & Claudia Van Avermaet Anke Michiels

26 mei 2018

08u34 0 Nina Van top tot teen lekker in je vel op je dertigste, veertigste of vijftigste? Claudia Van Avermaet (36), Geena Lisa (45) en Martine Prenen (54) weten hoe het moet. Ze schreven er zelfs alle drie een boek over. Hoog tijd voor een gesprek in galop: «Wij worden niet beter met de jaren. Wij worden góddelijker.

'Forever young’ van Martine Prenen, ‘Powerboost’ van Claudia Van Avermaet, ‘Lust for (mid)life’ van Geena Lisa. Zet die drie samen in je boekenkast en je kan de wijde wereld aan. Alle drie schrijven ze met kennis van zaken: Martine is opgeleid tot gezondheidscoach, Claudia is onder meer personal coach en Geena Lisa is cognitieve gedrags­therapeut en stress- en burn-outcoach. Daarnaast zijn ze alle drie gewoon hardwerkende vrouwen, zoekende moeders en partners in prille of lange liefdesrelaties. Alle drie staan ze pal in het leven, met rechte rug, borst vooruit en een mening zo sterk als een paard – zo blijkt die zonnige middag op de ranch: «Wij zijn, ieder op onze manier, de stem van een generatie.»

