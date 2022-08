PORTRET. Lara Switten, onze columniste die vocht voor het leven. “Ik zou het zo weer allemaal opnieuw doen”

In haar columns voor NINA vertelde Lara Switten (35), mama van drie, ons openhartig over haar leven met baarmoederhalskanker. Ze schreef over bevallen van een zoontje dat ze nooit zou zien opgroeien. Over leven met een deadline en, bovenal, over lichtpuntjes koesteren. Op 10 augustus 2021 namen we afscheid van Lara. Eén jaar later blikken we terug op haar onvermoeibare strijd, verteld in haar eigen mooiste woorden. “Ik heb nergens spijt van.”