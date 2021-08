PORTRET: Lara Switten, onze columniste die vocht voor het leven. “Ik heb nergens spijt van, en ik zou het zo weer allemaal opnieuw doen”

Maandenlang ontroerde ze ons met haar column in NINA. Momblogger Lara Switten (35), die week na week openhartig vertelde over leven met baarmoederhalskanker als mama van drie. Ze vocht hard. Nu is haar strijd helaas ten einde gekomen. Lara is gisteren heengegaan in haar woonkamer in Beringen. Net zoals ze wilde: omringd door de mensen die ze zo graag zag. Dit was haar strijd, geïllustreerd met haar eigen woorden.

Lara Switten, mama van drie, echtgenote van Steffen, model en momblogger, kreeg vorig jaar te horen dat ze kanker had: een gezwel in haar bekken, afkomstig van de baarmoederhals. Net zwanger van haar derde, maar ze mocht haar kindje houden. Ze kon tegen de kanker vechten, zeiden de dokters. Lara begon dapper aan een chemokuur.

Op 9 oktober 2020 viel een bikkelhard verdict: de tumor was gegroeid. Uitgezaaid. Lara was niet meer te genezen. Zes maanden nog, voorspelden diezelfde dokters. Iets waar zwangere Lara zich nooit bij heeft neergelegd. “Ik heb één procent kans op genezing”, zei ze tijdens een interview met Nina. “Daar hou ik me aan vast.”

Uit het leven gegrepen

Na 31 weken zwangerschap beviel Lara in december van zoontje Gabriel. Negen weken te vroeg, maar hij stelde het goed. Voor Lara betekende het de start van loodzware behandelingen, die haar vaak aan haar ziekenhuisbed kluisterden. Omdat Gabriel een prematuurtje was, had hij veel baat bij moedermelk. Alleen kon Lara die zelf niet geven. Haar hartsvriendin en meter van Gabriel, Ine Nijs, was ook net bevallen. Zij kolfde extra melk af en schonk die aan Gabriel.

Dezelfde Ine schreef wekelijks mee aan Lara’s column in NINA. Lara deelde als momblogger haar leven met tienduizenden volgers op Instagram. Het voelde dan ook juist om, naast haar geluk over haar derde zwangerschap, ook haar strijd tegen baarmoederhalskanker online te delen. “Ik kan me geen leven zonder mijn blog of Instagram voorstellen”, zegt ze. “Ofwel vertel je zoiets aan je volgers, ofwel niet. Het was een optie om te stoppen met Instagram, maar ik krijg veel steun en liefde, zelfs van onbekenden.” De column werd een verlengde van haar Instagramaccount, waarbij Lara vertelde en Ine schreef.

Volledig scherm Lara met hartsvriendin Ine. © Frankie and Fish

Er ontstond een reeks uit het leven gegrepen teksten, die Lara’s realiteit op een eerlijke, soms hartverscheurende manier weergaven. De zwangerschap van Gabriel terwijl haar lichaam vocht tegen haar ziekte. De opluchting toen Gabriel gezond en wel ter wereld kwam. Het gezinsgeluk toen ze na twee lange maanden in het UZ Leuven eindelijk naar haar meisjes thuis kon, samen met Gabriel. Het opstarten van een nieuwe chemokuur, het verliezen van haar haren. Het gemis van haar gezin nadat de chemokuur keihard insloeg en ze, door de coronamaatregelen, alleen in het ziekenhuis lag. “Steffen vierde zijn 34ste verjaardag met mij aan zijn zijde”, vertelde ze. “Hij mag iedere week een uur op bezoek komen. Mijn lichaam kan niet anders dan rusten, en dus brachten we zijn bezoek in stilte door. Dit is waar ik bang voor was. Mijn dagen doorbrengen zonder mijn roedel, ver van huis. Iedere keer ik wakker word, snijdt het gemis van mijn gezin vlijmscherp door mijn lijf. De infecties slaan me om de oren, en doen mijn hoofd suizen, harder dan ooit tevoren.”

Volledig scherm Een van de weinige en daarom erg gekoesterde portretten die het gezin heeft men z'n vijven. © Frankie and Fish

Een nieuwe ons

De liefde voor haar man Steffen ging diep. “Hij en ik. Ik en hij. Everywhere. Jonge kuikens waren we, acht jaar geleden. Onbevangen en onbezonnen. Mijn hart bevatte hoogstens wat schrammen en een stevige deuk. Dat van hem was – toen al – zo klein als vandaag, in vergelijking met zijn robuuste buitenkant. Zonder dat ik had lopen zoeken, wist ik dat hij alles was wat ik zocht. Hij zou de vader van mijn kinderen worden.” En dat gebeurde ook. Ze kregen samen twee prachtige dochters: Philippa en Romée, en later hun flinke zoon: Gabriel. “Sinds de hemel op ons hoofd viel, sinds de diagnose, zijn we onafscheidelijk geweest", vertelde Lara nog over Steffen. “Hij droeg me tot aan de maan en terug. En toch mis ik hem. Ik mis onze oude ons. Maar we vinden wel een nieuwe ons. Daar ben ik van overtuigd.”

Boodschappen van optimisme, daar stonden Lara’s columns bol van. Dat bleek nog maar eens toen ze eenmaal thuis uit het ziekenhuis haar haren liet kortwieken voor ze aan een nieuwe, zware chemokuur begon: “Ik woel met mijn handen door mijn nieuwe coupe. Ik vind het prachtig. Kort staat me goed. Ik wou zelfs dat ik het al eerder gedaan had. Steffen komt kijken. Hij glimlacht goedkeurend. Hij zegt dat het mooi is, dat alles mooi staat ‘bij een mooi koppeke’. Ik straal wanneer de meisjes thuiskomen. Romée vindt dat ik op een jongen lijk. Philippa vindt me met pruik toch beter. Bloedeerlijk, die dochters van me. En ik, ik vertel hen eerlijk hoe mooi ik mezelf voel. Naast zieker dan ooit. Ik kijk in de spiegel en zie heel helder: mijn haren zijn dan wel gekortwiekt, mijn doorzettingsvermogen is dat allerminst.”

Ze loodste ons mee door overwinningen: na acht maanden voor het eerst weer zelf koken, haar kinderen die hun verjaardag vierden, meter worden van het kindje van haar broer, werken aan haar eerste eigen boek. De donkere kanten van haar proces lazen we ook: de opmerkingen op sociale media over haar gewichtsverlies die haar doen wankelen, de helse pijnen die ze moet doorstaan, het alles verterende verdriet dat volgde op het verlies van haar moeder.

Volledig scherm Lara met haar mama. © Lara Switten

Het is op

Dat laatste was een rake klap voor Lara. De zwangerschap, alle zware behandelingen en groeiende tumoren in haar lijf hadden haar lichaam al erg verzwakt. Haar moeder verliezen aan de gevolgen van ALS, deed dat nog meer. “Het overlijden van mijn mama gaf me een emotionele dreun, en dat uit zich ook fysiek. Er gebeuren geen onderzoeken meer, maar de toenemende pijn doet beseffen dat de kankercellen even snel groeien", schreef ze erover in één van haar laatste columns, die veel weg had van een afscheid.

“Ik heb de afgelopen maanden alles gedaan, en zoveel meer. Ik ben positief gebleven", schreef ze. “Ik heb mijn zoon gedragen zo lang ik kon. Ik heb lichtpuntjes gezocht en gevonden. Elke optie om me beter te maken werd overwogen en uitgeplozen. Een team van professoren boog zich over mijn case, en kon in oktober alleen maar besluiten dat ze me tijd zouden proberen te geven. We hebben ons zelf ook suf gezocht, naar mogelijkheden om de kanker klein te krijgen. Onze zoektocht leidt steeds naar dezelfde uitkomst. Het is op.”

De laatste dagen van haar leven bracht Lara slapend door, omringd door haar geliefden. De mensen die ze zo graag zag hebben aan haar bed gewaakt. Ze hebben haar kunnen vertellen wat ze nog kwijt wilden. Ze hebben haar gezegd hoeveel ze van haar houden. Dat, en nog zoveel meer.

Net op een moment dat niemand keek, heeft Lara gisteren haar moment gekozen om te gaan. Het typeert haar: Lara wilde haar geliefden zo min mogelijk verdriet doen. Zelfs bij het onvermijdelijke.

Liefde overstijgt alles

“Ik bedenk me of ik genoeg gedaan heb, genoeg geleefd heb”, sloot Lara haar column af. “Het antwoord is voluit ja. Ik heb nergens spijt van, en ik zou het zo weer allemaal opnieuw doen. De clue is, dat liefde alles overstijgt. Dat echte vriendschap alles waard is.”

We hebben om haar gelachen. We hebben met haar meegevoeld. We hebben aan haar gedacht. We hebben met haar gehuild. En nu nemen we helaas afscheid van Lara Switten. Haar columns kan je hier blijven lezen. Ze schreef samen met haar hartsvriendin Ine Nijs ook een boek, ‘Lara', dat ze opdroeg aan haar kinderen.

