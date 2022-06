Populaire reeks ‘Mijn Superseks’ krijgt eigen podcast. Journaliste Roxanne legt uit waar de pikante verhalen vandaan komen

“Ja, ik zweer het. Alles is waargebeurd.” Al twee jaar gaat journalist Roxanne Wellens op zoek naar de verhalen over de beste seks ooit. En vanaf vandaag wordt de populaire reeks ook in een podcast gegoten. Daarom blikken we met Roxanne terug: ze vertelt hoe ze de pikante getuigenissen selecteert, waarom ze de reeks maakt en welk verhaal haar het meest is bijgebleven. “Ik heb erg getwijfeld of we die getuigenis zouden publiceren, maar na het interview draaide mijn idee honderdtachtig graden.”

Vanaf nu kan je elke donderdag en zondag een nieuwe aflevering beluisteren van ‘Mijn Superseks’ in de hln-app, op hln.be of in je favoriete podcastapp.

Seks. Het prikkelt, het sprankelt, het verbindt. Bijna iedereen doet het en toch is erover praten taboe. Dat wil journalist Roxanne Wellens veranderen. Daarom gaat ze al bijna twee jaar lang op zoek naar verhalen over de beste seks ooit. “Ik ben altijd geboeid geweest door taboe-onderwerpen, waaronder seksualiteit”, vertelt Roxanne. “Met deze reeks probeer ik grenzen te verleggen, op een luchtige, speelse manier die voor iedereen toegankelijk is.”

De reeks startte in september 2020 en werd al snel een van onze meest gelezen rubrieken. Elk verhaal leest als een mini-roman. “Dat komt omdat ik geen platte, vulgaire teksten wil schrijven. Ik vind seks een mooi onderwerp dat geëerd mag worden”, meent Roxanne. “Het is duidelijk dat seksualiteit iedereen bezighoudt, en toch voelt het voor mij alsof er nog veel wordt doodgezwegen. Als kind leren we: seks is vies, het is voor volwassenen en het moet achter gesloten deuren gebeuren. Terwijl ik denk: maar néé. Moesten we seks uit dat donker hoekje van viezigheid halen, zouden meer mensen met begrip en een open blik naar elkaar kijken.”

Volledig scherm Roxanne Wellens. © Irmy Photography

Écht waargebeurd

Bij het maken van ‘Mijn Superseks’ heeft Roxanne een gouden regel: ze pent alleen echte verhalen van echte mensen neer. “Ja, ik zweer het”, zegt ze met een lach. “Er wordt soms beweerd dat ik een ‘levendige fantasie’ heb, maar alles is waargebeurd.”

Elke persoon belt ze op. “Dan hoor ik meteen of een verhaal authentiek is. Laatst was er een verhaal, ik ga niet zeggen het welke, waarvan ik écht niet kon geloven dat iemand zoiets had meegemaakt. Ik vroeg letterlijk: maar dit is toch vrij onwerkelijk? Ik heb dus al een paar keer stoute vragen moeten stellen, maar mensen appreciëren dat. Soms vraag ik hen naar foto’s ter bevestiging, die krijgen dan een plaats in de artikels. Ik merk ook dat sommige mensen echt nood hebben aan een gesprek, en blij zijn dat ze hun verhaal eens kunnen doen. Want het gaat meer dan eens over controversiële zaken. Ik luister zonder oordeel.”

Quote Het verhaal over de jonge Karl, die ontmaagd wordt door de moeder van een vriend, zal me altijd bijblijven. Roxanne

Gênante interviews of huilbuien

Hoe doe je dat in godsnaam: over de telefoon over de gekste seksverhalen praten? “Eens ik iemand aan de lijn heb, merk ik wel dat sommigen minder vrijpostig zijn dan in hun mail”, zegt Roxanne. “Logisch, een telefoontje komt plots veel dichterbij. Als we na de algemenere vragen bij het seksgedeelte aankomen, zeggen ze vaak: ‘en ja, toen gebeurde hét’. Dan moet ik stapje per stapje aan de details zien te komen, want anders is er geen verhaal. Na een tijd komen mensen helemaal los.” Soms laaien de emoties ook erg hoog op. “Een aantal mensen beginnen te huilen. De ene mist zijn sekspartner en de andere had gehoopt dat het iets serieus zou worden. Seks is dan ook vaak iets heel emotioneels.”

Volledig scherm Roxanne Wellens. © Irmy Photography

Of er mensen zijn die na het telefoontje toch schrik krijgen om hun verhaal gepubliceerd te zien? “Nee. Want ook al publiceren we de verhalen anoniem, ik sta erop dat iedereen zijn getuigenis voor publicatie naleest. Zodat ze zich veilig voelen. Ik verander ook altijd de namen en af en toe de leeftijden met een paar jaar, om die veiligheid te creëren, zodat mensen op een eerlijke manier hun verhaal kunnen doen.”

Roxannes favoriete getuigenis

Intussen is Roxanne al door veel verschillende getuigenissen van haar sokken geblazen. Haar absolute nummer één kiezen, vindt ze moeilijk. “Er zijn er zó veel”, zegt ze. “Als ik echt moet kiezen, ga ik voor de jonge Karl, die op zijn zeventiende ontmaagd wordt door de moeder van een vriend. In eerste instantie heb ik erg getwijfeld of we dit zouden publiceren, maar na het interview draaide mijn idee honderdtachtig graden omdat hij met veel respect en ontzag sprak over die vrouw. Hij beschreef de hele ervaring als een inwijding in de liefde. Dat zette voor hem de deur naar een nieuwe wereld open. Kortom, dit is een stuk dat mijn blik heeft verruimd. Het heeft me verrast en me voorbij mijn initiële oordeel laten kijken, en dat is exàct waar ‘Mijn Superseks’ om draait.”

“Mijn vriend en ik praten er vaak over”

Of sommige verhalen haar ook persoonlijk geïnspireerd hebben? “Ik moet zeggen dat ‘Mijn Superseks’ sowieso tot gespreksstof heeft geleid met mijn vriend. Dat ik bijvoorbeeld thuiskom nadat ik een artikel heb geschreven over open relaties en zeg: ‘Schat, hoe sta jij er eigenlijk tegenover?’. (lacht) In het begin dacht hij: waar komt ze nu mee af. Maar intussen hebben we, dankzij de reeks, al veel over seksualiteit gepraat. Wil dat zeggen dat we direct aan een open relatie beginnen? Neen. Maar stel dat we binnen tien jaar goesting krijgen om het eens te proberen, weten we dat het bespreekbaar is.”

“Ik hoop dat ik die boodschap ook kan overbrengen bij mijn lezers. Ik wil mensen bij elkaar brengen vanuit het idee dat elk verlangen volwaardig is, en mensen de ruimte geven om zichzelf te zijn.”

Pikante praatjes op komst

Vandaag verschijnt ‘Mijn Superseks’ ook als podcast. Roxanne: “Het is heel leuk om de verhalen die ik neergeschreven heb op een andere manier tot leven te zien komen. De podcast spreekt een ander zintuig aan dan enkel je ogen, waardoor er een nieuwe dimensie wordt toegevoegd en de verhalen nog dichter komen.”

Meer weten over hoe ‘Mijn Superseks’ tot stand komt? Beluister hier het volledige interview met Roxanne:

Volledig scherm Journalist Roxanne Wellens © Irmy Photography

