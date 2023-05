Podoloog deelt tips zodat je je niet hoeft te schamen om je blote voeten in slippers of sandalen

De zomer komt eraan. Hoe is het met je voeten gesteld die je straks in je slippers gaat schuiven? Voel je je er goed bij of kunnen ze nog een snelle schoonheidsbehandeling gebruiken? Podoloog Paul Borgions tipt de perfecte routine voor zo’n thuispedicure.

“Je voeten verzorgen zou een wekelijkse activiteit moeten zijn”, vindt Podoloog Paul Borgions. Wie zijn stappers onvoldoende verzorgt, zal last krijgen van te droge of vochtige voeten. “Droge voeten zorgen voor een jeukerig gevoel, eeltvorming en pijnlijke kloven. Wanneer ze te vochtig zijn, vormt dat een broedhaard voor bacteriën en schimmels en kan je wratten krijgen", waarschuwt de podoloog.

“Zeker naarmate je ouder wordt, is het heel belangrijk om je voeten regelmatig te controleren. Een voet bestaat voornamelijk uit dunne huid en nagels die ons lichaam elke maand vernieuwt. Hoe ouder we worden, hoe trager dat proces verloopt en hoe meer kans op kwalen”, aldus Borgions.

Duidelijk: onze voeten verdienen de nodige aandacht als we zulke vervelende ongemakken willen voorkomen. Maar hoe verzorg je je voeten best en kan het ook zonder een pedicure te raadplegen? “Volg dit stappenplan en je zorgt ervoor dat je voeten in goede conditie zijn én blijven”, klinkt het.

“Maak er een gewoonte van om je voeten elke week grondig te bekijken. Let er daarbij op dat ze zeker niet te droog of te vochtig zijn”, adviseert Borgions. “Als dat wel het geval is, moet je het probleem meteen aanpakken. Dat kan alleen al door de juiste soort schoenen te dragen.”

Mensen die last hebben van zweetvoe­ten kopen best schoenen met ventilatie aan de tenen. Podoloog Paul Borgions

Wie te maken heeft met droge voeten, vermijdt best teenslippers en schoenen die achteraan open zijn. “Die zorgen ervoor dat de hiel drukt en schuift op de rand van de schoen. Omdat slippers achteraan open zijn, moeten de tenen ook een soort grijppositie aannemen om ze aan te houden. Daardoor komt er te veel druk en wrijving op de voorvoet.”

“Mensen die last hebben van zweetvoeten kopen best schoenen met ventilatie aan de tenen, zoals je bij loopschoenen ziet, of kiezen voor een sandaal met een open teen. Kies ook hier altijd een schoen die vanachter dicht is of je krijgt te maken met bovenstaande problemen”, aldus Borgions.

Daarnaast is het aangeraden om je sokken te wassen nadat je ze één keer hebt gedragen. Haal zeker ook eens de binnenzolen uit je schoenen om ze proper te maken en te laten ventileren.

Als je te maken hebt met eelt, kan je het voor je in de douche stapt voorzichtig wegwerken. “Dat doe je best op droge huid en met een puimsteen of voetvijl. Hiermee verwijder je dode huidcellen en maak je de huid zachter en soepeler”, vertelt Borgions.

Je nagels hoef je niet elke week te knippen, zolang je aandachtig blijft voor scherpe kantjes, schimmelvorming of afbrokkelende nagels. “Een vijl werkt hiervoor het beste. Het kan ook met een nagelknipper of schaar”, aldus Borgions.

“Nog belangrijker is de manier waarop je ze knipt. Er is een groot verschil tussen de nagels van je handen en je teennagels. Omdat we op onze voeten steunen en stappen, wordt de huid onder de nagels naar boven gedrukt. Daarom is het erg belangrijk om je teennagels niet rond, maar volgens de vorm van je tenen te knippen. Knip ze zeker ook niet te kort, want dan kan de huid voor de nagels omhoog komen en groeien ze in”, waarschuwt de podoloog.

De laatste stap van je verzorgingsroutine is smeren. Masseer een hydraterende crème, zoals vaseline, op de zool van je voeten en aan je hielen, maar niet tussen de tenen. “Doe dat bij voorkeur ’s morgens voor je aan je activiteiten begint. De ketting van je fiets smeer je ook best voor de rit en niet erna”, aldus Borgions.

“Voor mensen van middelbare leeftijd raad ik aan om dit elke ochtend te doen. Vanaf 40, 50 à 60 jaar kunnen je voeten wat extra bescherming gebruiken om de huid zacht en soepel te houden. Let hier wel mee op als je last hebt van zweetvoeten”, sluit Borgions af.

