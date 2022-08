PODCAST. Eleni (37) heeft seks in Griekenland met ‘maatje’ Alexander. “Met je beste vriend vrijen is zo hot”

Vergeten we binnenkort bewust trauma’s? Psycholoog doet uit de doeken hoe Homer Simp­son-ef­fect werkt

We lijken meer dan we denken op Homer Simpson, de pater familias van de bekende cartoonfamilie. Elke keer hij iets nieuws leert, vergeet hij een eerder opgedane vaardigheid. “Het Homer Simpson-effect is geen nonsens”, zegt psycholoog Tom Beckers. We kunnen zelfs opzéttelijk iets vergeten. Zullen we dan in de toekomst nare herinneringen en trauma’s uit ons hoofd kunnen wissen? Veel wetenschappers geloven van wel. “De KU Leuven spitst zich toe op dat onderzoek.”

16 augustus