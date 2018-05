Plussize model Ashley Graham gaat strijd aan met Photoshop met nieuwe badmodecollectie Liesbeth De Corte

02 mei 2018

13u03 6 Nina Het bekendste plussize model van het moment, Ashley Graham, heeft haar eigen swimwearcollectie gelanceerd. De lijn lijkt ook een ijzersterk statement te zijn tegen Photoshop en andere retoucheringen, want op alle foto’s is ze te zien in badpak of bikini, en mét heel wat putjes en bultjes op haar billen.

“Authentiek en jezelf zijn is prachtig”, zo schrijft de Amerikaanse schone op Instagram. En dat lijkt meteen ook de boodschap te zijn van haar nieuwe collectie voor Swimsuits for All. Want terwijl de meeste vrouwen hun cellulitis het liefst vakkundig verstoppen, pronkt Ashley Graham net met haar sinaasappelhuid op de campagnefoto’s van het badpakkenmerk.

Het lijkt wel alsof de kiekjes gemaakt zijn door paparazzi, en er zijn geen retoucheringen aan de pas gekomen. Daarom heeft de campagne ook de toepasselijke naam ‘Power of Paparazzi’ gekregen.

“Deze campagne is volledig anders dan alle andere fotoshoots waar ik al aan heb meegewerkt”, reageert Graham nog. “Ik hoop dat deze beelden mensen doen beseffen dat ze zich gelukkig mogen voelen in hun vel en dat ze van elk moment moeten profiteren, maakt niet uit wie er toekijkt.” Amen, sister!

Alle stuks zijn beschikbaar in maatje 36 tot maatje 54, en zijn te koop op de webshop van Swimsuits for All.