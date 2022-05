Pluizig haar door het weer? Haarolie is de oplossing. Beautyredactrice Sophie test 12 dure en goedkope flesjes

Beautyre­dac­tri­ce Sophie vergelijkt dure en goedkope mascara’s. “Mijn nieuwe favoriet kost nog geen 15 euro”

Elke maand gaat beautyredactrice Sophie op zoek naar het beste product in zijn categorie. Deze maand: mascara’s. Slechts weinig beautyproducten bleven we tijdens de lockdown met hetzelfde enthousiasme gebruiken. Want nu enkel die ogen boven dat mondmasker uitpiepen, zetten we ze extra in de kijker. Maar welke mascara geeft het beste effect? En is duur per se beter? Van het koopje van 1,39 euro tot de luxemascara van 48,90 euro: onze beautyredactrice doet een kritische test.

21 april