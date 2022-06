Platte buik, geen constipatie en een stralende huid door aloë vera-sap te drinken. Werkt dat echt?

“Ik gebruik geen beeldfilter momenteel, en ik zeg het je: aloë vera-sap drinken heeft écht wonderen gedaan voor mijn huid.” Het regent momenteel lovende woorden over het natuurlijke middel op sociale media. De hashtag #aloeverajuice werd op videoapp TikTok al bijna 35 miljoen keer bekeken, en de video’s die erover gemaakt worden zijn overwegend positief: van “geen make-up meer nodig” tot “al mijn acne is weg”.

In een andere video, die meer dan een miljoen likes heeft, zegt een vrouw dat haar darmgezondheid (lees: stoelgang) “nooit, maar dan ook nooit beter is geweest” sinds ze het drankje drinkt. Het plantensap blijkt een antidotum tegen een opgeblazen gevoel, en daardoor zou je ook een plattere buik krijgen.

Al in de Oudheid

Een egaal gezicht en een platte buik? Klinkt aanlokkelijk. Maar is aloë vera-sap echt een wondermiddel of gewoon weer de zoveelste hype? “Een nieuwe trend is het niet”, zegt dermatoloog Ingrid Van Riet. De aloë vera-plant werd al in de Oudheid gebruikt. Omdat het sap kalmerende bestanddelen bevat, wordt het vaak op de huid gesmeerd, bijvoorbeeld bij brandwonden. Aloë vera is zeer geschikt voor mensen met een gevoelige huid, maar het kan voor alle huidtypes. Het is niet vettig noch comodeen (neiging van een stof of product om talgklieren te verstoppen, red.), dus je krijgt er geen acne van. Daarnaast helpt het bij roodheid en irritatie.”

Aloë vera voorschrijven doet Van Riet als dermatoloog niet zo vaak, omdat ze meestal met antioxidanten zoals vitamine A en C werkt. “Maar ik ga het gebruik ervan zeker niet afraden. Aloë vera is een mooi basisbestanddeel in de cosmetica zonder hormoonverstorende factoren. Ook de onbewerkt versie, rechtstreeks van de plant dus, is prima. Qua uitwendige verzorging heeft aloë vera zeker een waarde.”

Mooi van binnenuit?

Maar de plant zou dus ook een positieve invloed hebben op je huid als je het sap drinkt. “Eerder omdat je bepaalde vitamines zo geconcentreerd binnenkrijgt”, zegt de dermatologe. “Aloë vera heeft een hoge voedingswaarde en kan nuttig zijn voor de aanlevering van essentiële aminozuren. Ook heeft het sap als je het drinkt een ontstekingsremmend effect, en van ontstekingen weten we dat ze de huid negatief kunnen beïnvloeden. Plus, aloë vera wordt weleens gebruikt in de orthomoleculaire geneeskunde: vanwege het laxerend stofje dat erin zit, kunnen mensen met een inflammatoir darmsyndroom en een moeilijke stoelgang er baat bij hebben.”

Quote Controleer wel altijd de zuiverheid en de herkomst van de aloë vera, ook als je smeert. Dermatoloog Ingrid Van Riet

Gezondheidscoach en herboriste Lily Joan Roberts bevestigt dat. “Aloë vera stimuleert de celvernieuwing van je darmen en verstevigt ook het slijmlaagje rond je darmwand. Daardoor helpt het bij problemen zoals constipatie en een lekkende darm.”

Allen aan de Aloë Vera?

Kortom: kwaad kan het drinken van dit gezonde drankje absoluut niet. Maar wees niet treurig als jij niet dezelfde spectaculaire resultaten ziet zoals sommige TikTokkers. Elk lichaam is uniek, en het sap zal hoogstwaarschijnlijk niet op iedereen dezelfde effecten hebben.

De dermatoloog geeft wel nog een belangrijke laatste tip mee: “Controleer altijd de zuiverheid en de herkomst van de aloë vera, ook als je smeert.” Kies voor aloë vera-sap van natuurlijk oorsprong: je vindt het in sommige supermarkten en de meeste biowinkels. “Of maak zelf sap van de plant. Dat kost je minder, en je haalt er veel meer uit”, aldus herboriste Lily Joan. Neem één shot in de ochtend en een in de avond, zoals onderstaande TikTokkers, en laat het sap z’n ding doen.

