Plasticvrij tot in het badkamerkastje? Zo doe je dat Margo Verhasselt

02 mei 2018

08u30 0 Nina Bijna elke vrouw kent het wel: je wrijft de slaap nog uit je ogen terwijl je richting de badkamer stapt om daar een klein walhalla der beautyproducten (in mijn geval een volledige kast) aan te treffen. Maar deze morgen werd mijn slaap sneller uit mijn ogen gewreven. Mei Plasticvrij is begonnen en dat doet ons stilstaan bij hoe ecologisch we leven - en in het geval van mijn overvolle beautykast - hoe niet-ecologisch de mijne is. Plastic beperken, het kan en zo begin je eraan.

Wanneer je een blik werpt op die beautytas, schuif, kast, of waar je jouw beautyproducten ook in bewaart, kom je waarschijnlijk tot de ontdekking dat bijna al jouw favoriete producten twee dingen gemeen hebben: plastic en afval. U weet, plastic is niet erg ecologisch en we zouden er eigenlijk alles aan moeten doen om het gebruik ervan zoveel mogelijk te beperken. Klinkt niet evident, maar niets is minder waar. Aanschouw de wereld van ecologische beautyproducten waardoor je met een gerust hart aan je dag kan beginnen.

1. Zeep

We beginnen bij het begin: je handen wassen voor je jouw gezicht begint te poederen. Hoera voor stukken zeep! Oma had gelijk, zeeppompjes zijn eigenlijk helemaal niet nodig. Ook onder de douche is een stuk zeep eigenlijk veel beter voor het milieu dan in liquide vorm, en de gemakkelijkste manier om afval te vermijden. Let wel even op dat je zeep koopt dat in een verpakking uit karton of papier komt.

Beauty Cream Bar van Dove, verkrijgbaar in de supermarkt, € 6.17.

2. Wattenschijfjes

Wattenschijfjes mogen dan wel niet uit plastic bestaan, ze zitten er vaak wel in verpakt. Daarom is het een goed idee om over te stappen op herbruikbare wattenschijfjes. Ze zijn bij de aankoop iets duurder, maar gaan ook stukken langer mee waardoor je na een tijdje geld gaat besparen. Tip van de redactie: was ze op hoge temperatuur met de kookwas mee, zodat alle bacteriën eruit zijn gewassen.

Herbruikbare wattenschijfjes, online verkrijgbaar bij Bewust puur, € 24,95.

3. Shampoo en conditioner bar

Net zoals bij zeep is het verstandig om shampoo en conditionerflessen in te ruilen voor een vaste vorm. Wanneer je voor een shampoo en conditioner kiest in vaste vorm is je volledige haar-routine waarschijnlijk zo goed als plasticvrij.

Seanik shampoo bar van Lush, verkrijgbaar in de winkels en online, € 8.95.

4. Scheermesjes

In plaats van telkens opnieuw wegwerpscheermesjes te kopen, kan je beter investeren in een duurder scheermes, of eventueel een ladyshave of epileerapparaat. Ze mogen dan wel wat duurder in aankoop zijn, ze gaan langer mee en zorgen voor minder afval op onze steeds groeiende afvalberg.

Silk épil van Braun, verkrijgbaar in elektrozaken, € 25.95.

5. Bamboo make-up borstels

Make-up borstels die niet gemaakt zijn uit plastic, maar er telkens voor zorgen dat je er geweldig uitziet? Daarvoor moet je bij EcoTools zijn. Ze gebruiken gerecycleerde bamboo om borstels te maken en de verpakking is gemaakt uit 100 procent boomvrij papier.

Skin Perfecting van EcoTools, verkrijgbaar online, € 7.26.

6. Deodorant

Deodorant is een van de moeilijkste producten om in een ecologische vorm te vinden, maar het bestaat! Deze deodorant in crème bestaat uit 100% natuurlijke ingrediënten. Hij is dus goed voor jouw huis én onze planeet. Hij heeft een verzachtend effect en gaat je huid daarnaast ook hydrateren. Daarnaast komt hij in een klein tinnen doosje, dat je overal mee naartoe kan nemen.

We Love The Planet Mighty Mint deodorant, verkrijgbaar online bij de groene drogist, €11.50.