Plastic als betaalmiddel tijdens Clean Beach Cup MV

25 maart 2018

12u00

Bron: Ecover 0 Nina Schoonmaakpionier Ecover gelooft dat we het gebruik van plastic volledig moeten herzien, vanuit de visie dat alle plastics in de zeer nabije toekomst recycleerbaar gaan zijn, of zelfs vervangen door een nieuwe generatie afbreekbaar materiaal. Daarom ontketent Ecover op 25 maart tijdens de Eneco Clean Beach Cup de “Clean World Revolution”. Een rebelse strijd om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van de waarde van plastic en een oproep om samen te blijven zoeken naar oplossingen om onze enorme afhankelijkheid van plastic te minimaliseren.

Om de Clean World Revolution met zoveel mogelijk mensen te vieren, roept Ecover zondag 25 maart uit als hét moment om samen in opstand te komen tegen wegwerpplastic. Op deze dag nodigt het schoonmaakmerk medestrijders uit om hun plastic afval in te leveren bij de tramstop recht voor treinstation Blankenberge voor een gratis ritje met de Ecover kusttram. Plastic heeft immers wel degelijk waarde. Met deze grote strandschoonmaak zetten Ecover en gelijkgestemde organisaties zich in om de bewustwording omtrent de grote hoeveelheden plastic afval in onze oceanen en milieu te vergroten.

“Met de Clean World Revolution willen we iedereen op een positieve manier aanmoedigen om een steentje bij te dragen aan een schonere planeet. We nemen geen genoegen met de hoeveelheid plastic die dagelijks wordt verspild. Daarom gooien wij radicaal het roer om, zetten we volledig in op het gevecht tegen wegwerpplastic en roepen daarbij iedereen op om ook hun plastic voetprint te minimaliseren. Want hoe meer mensen zich aansluiten bij de beweging, hoe sneller we een toekomst zonder plastic afval bereiken”, zegt Tom Domen, Innovatie Manager van Ecover.

Wat kan jij doen op 25 maart?

- Ga naar de tramstop recht voor treinstation Blankenberge (voor het VVV kantoor op Koning Leopold III Plein 14), lever je plastic afval in bij de stand en rijd gratis mee met de kusttram!

- Ga naar één van de 15 locaties van de Eneco Clean Beach Cup, waarvan Ecover trotse partner is, en help zelf mee om het strand schoon te maken!

