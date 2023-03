Plassen voor de seks om te vrijen zonder volle blaas, is dat wel slim? 3 experts reageren

Steeds meer mama’s schamen zich op sociale media niet meer voor hun rommelige huis: “Ik ben een ‘hot mess mom’”

Speelgoed over de hele vloer, vuile borden in de keuken, vlekken op de sofa. Op sociale media tonen steeds meer ‘non aesthetic moms’ of ‘niet perfecte mama’s’ dat een rommelig huishouden best oké is en niet iedereen ‘Instagram perfect’ kan leven. “Net als veel mama’s ging ik gebukt onder de mentale last. Ik kon niet meer ontspannen, tenzij alles proper en geordend was.”