Planten pesten stopt hun groei Liesbeth De Corte

08 mei 2018

16u09

Bron: HelloGiggles 0 Nina Ben je dol op planten, maar slaag je er zelfs in om je cactus te laten verkommeren? Dan moet je misschien eens proberen om lieve woordjes te fluisteren naar je verlept stuk groen. Want volgens een test van Ikea wordt de groei van een plant bepaald door wat je allemaal verkondigt.

Pesten is schadelijk, zoveel is duidelijk. Maar blijkbaar geldt dat ook voor planten. Ikea heeft enkele opnames gemaakt van studenten die luidop comlimenten of beledigingen prevelen. Vervolgens pakte de meubelgigant twee planten. De ene kreeg dertig dagen lang aan de lopende band de beledigingen te horen, de andere de complimenten. Opvallend: het Zweedse bedrijf beweert dat de twee planten exact evenveel zonlicht en water kregen.

Na een maand was er een duidelijk verschil merkbaar. De zogezegde positieve plant zag er piekfijn in orde uit, terwijl de bladeren van de andere er bijzonder verlept bijhingen.

Eerlijk gezegd hebben we hierbij onze twijfels. Wat wil dit zeggen? Heeft Ikea misschien vals gespeeld en de ene plant beter verzorgd? Of... kunnen planten ons verstaan? En ervaren ze emoties? Wat voor monsters zijn wij dan dat we groenten eten?!

Je merkt: we zijn niet echt 100 procent overtuigd door de resultaten. Toch beweren veel tuiniers dat lieve woordjes planten kunnen helpen groeien. Het Amerikaanse wetenschappelijke programma MythBusters heeft zelfs een volledige aflevering gewijd aan het fenomeen. Ze merkten op dat planten waar tegen gepraat wordt beter groeien dan planten die omringd worden door stilte. Of het uitmaakt wat je zegt, konden ze niet bewijzen.

Hoe het ook zij: de studie van Ikea heeft een duidelijke boodschap. Geef je ouders, broer, zus, vriend(in), buur of collega’s wat vaker een gemeend complimentje, want het zal hen sowieso deugd doen. En pesten? Zoals we al zeiden: dat is overduidelijk schadelijk.