Pixie cut voor Ram of losse waves voor Boogschutter: een astrologe en kapper tippen dé haarstijl voor je sterrenbeeld

Ben je je kapsel beu en wil je graag een nieuwe haarstijl proberen? Dat is niet altijd makkelijk, want wat als het niet bij de vorm van je gezicht of je persoonlijkheid past? En daar zou je ascendant, ook wel het ‘rijzende teken’ genoemd, een handige hulp bij zijn.

Ascendant, wat is dat?

Dat wordt bepaald door het punt van de dierenriem dat aan de oostelijke horizon stond op het exacte moment van je geboorte. Dat is je geboortehoroscoop of je ‘tweede sterrenbeeld’ dus. Daarvoor moet je je geboortedatum, geboorteplaats én exacte geboorte-uur kennen. Eens je dit weet, kan je je ascendantteken hier berekenen of via een app als CUSP of Co - Star.

Je ascendant zegt namelijk meer over hoe je overkomt op de wereld dan je zonneteken (de officiële naam voor je normale sterrenbeeld). Daarom bepaalt het welke haarstijl je goed ligt. Het kan dus perfect dat je een Kreeft bent, maar je ascendant Steenbok is, legt astrologe Esther van Heerebeek uit. Welk kapsel, haarkleur of haarstijl past je dan het best? Dat vertelt BV-kapper Jochen Vanhoudt.

Esther van Heerebeek: “Dit is een pittig vuurteken en heeft dus graag een kapsel met pit, mogelijk kort en sportief. Het mag ook gekleurd worden, want een beetje opvallen wil dit teken wel. De ascendant Ram probeert ook graag eens iets anders uit.”

Jochen Vanhoudt: “Ik zou voor de ascendant Ram een heel fel opgeknipt kapsel of eentje met een korte pony aanraden, om toch voor een look te gaan die een beetje out of the box is. Enkele voorbeelden: Lang haar met een pony zoals bij Taylor Swift, een korte opgeknipte pixiecut zoals bij journaliste en tv-presentatrice Phara de Aguirre of een platinablonde coupe zoals die van actrice Naomi Watts. Het mag best gezien worden dat je haar geverfd is.”

Volledig scherm v.l.n.r. Taylor Swift, Naomi Watts en Phara De Aguirre. © Perre Suu/Amy Sussman/Getty Images/GC Images/Joris Casaer

Esther van Heerebeek: “De ascendant Stier is heel behoudend en vasthoudend en zal dus niet snel veranderen van kapsel. Dit teken wil het liever wat traditioneler, niet te gek, niet te opvallend en vaak ook liefst niet geverfd. Gewoon iets rustig en vooral naturel.”

Jochen Vanhoudt: “Bij dit teken zie ik natuurlijk ogende highlights zoals bij de blonde Karen Damen. Daarnaast passen hier alle stijlen van het bobkapsel, van kort tot lang en krullend tot stijl, want het is en blijft een tijdloze en klassieke snit. Heb je iets langer haar en ben je ook niet van plan om het te knippen? Dan is iets naturel zoals de krullen van Olga Leyers een perfecte keuze.”

Volledig scherm v.l.n.r. Hailey Bieber, Olga Leyers en Karen Damen. © Instagram @haileybieber / Kristof Ghyselinck

Esther van Heerebeek: “De ascendant Tweelingen is een heel veranderlijk teken en kan én wil met alle trends mee. Het meest trendy kapsel van het moment? Dat willen ze! Het is het type waar een kapper het meest blij mee is, want dit teken durft dingen uit te proberen.”

Jochen Vanhoudt: “Momenteel is een nektapijt oftewel een mullet à la Miley Cyrus of actrice Debby Ryan erg in trek. Voelt de ascendant Tweelingen zich erg dapper, dan kan het dit kapsel ook proberen in een opvallend kleurtje. Dit bereik je gemakkelijk met de color fresh mask van Wella. Je kan hiermee de kleur van je haar zelfs matchen aan je outfit, want na slechts een paar wasbeurten kan je al voor een ander tintje gaan.”

Volledig scherm Links: Actrice Debby Ryan en rechts: Miley Cyrus. © Instagram @debbyryan/Amy Sussman/Getty Images

Esther van Heerebeek: “De ascendant Kreeft is een heel zacht en vrouwelijk teken. En zij willen dus graag een vrouwelijk, vaak lang en natuurlijk uitziend kapsel. Er mag wel wat beweging of highlights inzitten. Het mag soms ook eens iets korter zijn, maar dan liefst iets met golven of wat ronding in het gezicht.”

Jochen Vanhoudt: “Hier passen alle soorten van de haarkleuren ombre en sombre bij, waarbij de punten blonder zijn dan de wortels. Het is makkelijk om te onderhouden, het oogt vrouwelijk en dat dus zonder al te veel moeite. Ik raad hier als snit schouderlang tot lang haar aan, in laagjes geknipt. Voor brunettes kunnen wat highlights in natuurlijke bruinige tinten of karamel, zoals bij de bob van J.Lo. Al deze kapsels zijn mooi gewoon zo, maar kan je ook in andere leuke manieren stylen als je eens op stap gaat.”

Volledig scherm Van links naar rechts: Rosie Huntington-Whiteley, Jennifer Lopez en Margot Robbie. © Steve Granitz/WireImage/Jeff Kravitz/ Don Arnold/FilmMagic

Esther van Heerebeek: “Leeuwen ascendanten willen graag opvallen en vinden dat ook helemaal niet erg. Zij zullen sneller kiezen voor een heel aparte kleur in de haren, zoals rood, of een heel bijzonder kapsel. Het haar is voor dit teken heel erg belangrijk en is zelfs als het ware een onderdeel van hun persoonlijkheid. Ze willen er dus zeker wel veel tijd en aandacht aan besteden.”

Jochen Vanhoudt: “Je hoeft niet altijd op te vallen met een extravagante haarkleur of coupe, dat kan ook door een perfecte afwerking. Zo kan dat bijvoorbeeld met een staart of dot bovenop het hoofd. Ariana Grande is hier het toonbeeld van, de hoge paardenstaart is haar signature look. Hieronder kreeg die een meer retrogevoel, iets wat mooi past bij deze ascendant. De unieke staart van Loredana mag er eveneens zijn, en al zeker met haar felle koperen haarkleur.”

Volledig scherm Links: Loredana en rechts: Ariana Grande. © BELGA/Kurt Desplenter/Steve Granitz/WireImage

Esther van Heerebeek: “Ascendanten Maagd vinden er netjes, verzorgd en mooi bijlopen heel belangrijk. Dit teken wil absoluut géén opvallend kapsel! Zij opteren liever voor iets traditioneel, niet gekleurd en wat makkelijk te onderhouden of niet te veel gedoe is.”

Jochen Vanhoudt: “Bij zulke types raad ik gouden highlights met shadowroots aan, zodat het natuurlijk oogt. Waarbij de wortels dus niet te fel gekleurd worden. Hierdoor moet je niet te vaak terug naar de kapper om bij te werken. Een kapsel met laagjes oogt heel mooi rond het gezicht, zo is een butterfly cut bijvoorbeeld erg trendy. Ik denk hierbij vooral aan Jennifer Anniston uit ‘Friends’. Dit is allemaal niets opvallends en past bij vrijwel elke vorm van gezicht.”

Volledig scherm Van links naar rechts: zangeres Hailee Steinfeld, actrice Jennifer Aniston en model Gigi Hadid. © Instagram @haileesteinfeld/GC Images/James Devaney/Dimitrios Kambouris/Getty Images

Astrologe Esther van Heerebeek: “Bij deze tekens moet alles vooral in harmonie zijn, want de ascendant Weegschaal ziet er graag goed uit. Zij willen vaak ook een kapsel dat echt bij hun persoonlijkheid past. Meestal is dat niets schreeuwerig of heel opvallend, maar gewoon stijlvol. De Weegschalen stralen graag stijl uit.”

Kapper Jochen Vanhoudt: “Ik geloof dat deze ascendanten perfectionisten zijn en hierbij zouden perfect geknipte bobs dus het best passen, zoals die van Vogue-hoofdredactrice Anna Wintour. Of een perfecte dot zoals die van Kylie Jenner. Niets over the top. Qua haarkleur is een mooie natuurlijke kleur met veel glans ideaal voor brunettes, clean highlights staan mooi bij blondines, zoals Rani De Coninck.”

Volledig scherm v.l.n.r. Rani De Coninck, Anna Wintour en Kylie Jenner. © SBS/Getty Images for Miu Miu/Victor Boyko/ Phillip Faraone/Getty Images for Baby2Baby

Astrologe Esther van Heerebeek: “Ascendant Schorpioen is een heel mysterieus teken. Of ze lang of kort haar hebben, maakt hen niets uit, maar het is vooral de haarkleur die telt. Zo is een donkere of zelfs eerder zwarte haarkleur iets heel typisch.”

Kapper Jochen Vanhoudt: “Omdat deze tekens zo van donkere haarkleuren houden, zou ik hier gaan voor een (soft) gothic-look à la het personage Wednesday. Iets wat nu ongelofelijk trendy is in de mode- én beautywereld. Kijk bijvoorbeeld naar de actrice die de rol vertolkt, Jenna Ortega, of naar Kourtney Kardashian. Natuurlijk grijs haar past hier ook, of andere koele haarkleuren zoals bruin, want deze types hebben een hekel aan warme tonen.”

Volledig scherm Links: Kourtney Kardashian en rechts: Jenna Ortega op de première van 'Wednesday'. © Gotham/Gregg DeGuire/WireImage/Getty Images

Esther van Heerebeek: “Zij willen liefst een zo makkelijk mogelijk kapsel zonder veel gedoe, want het haar is voor de ascendant Boogschutter niet zo heel belangrijk. Kan je het makkelijk in een staart dragen? Top! Daarom heeft iets langer haar vaak hun voorkeur. Iets heel typisch voor dit teken: grijs haar gaan ze hoogstwaarschijnlijk altijd verven, want een jonge uitstraling behouden is wél belangrijk.”

Jochen Vanhoudt: “Als haarstijl zou ik hier de krullen zoals bij Ella Leyers of de losse waves van Frances Lefubere aanraden. Die zorgen voor de jonge en frisse look die deze types graag willen. Een pony of half lang haar geknipt in laagjes is voor de Boogschutter ook leuk. Wat betreft een paardenstaart, dragen zij hun staartje graag achteraan op hun hoofd. Met een toffe scrunchie in je haar maak je dat snel en makkelijk meer trendy.”

Volledig scherm Links: Frances Lefebure en rechts: Ella Leyers. © Kristof Ghyselinck / Joel Hoylaerts / Photonews

Esther van Heerebeek: “De Steenbok is een van de traditioneelste tekens van de dierenriem. Zij willen dus zeker geen hip of trendy kapsel of in te gekke kleuren, maar liefst iets zakelijk, netjes en klassiek. Het mag ook kort zijn.”

Jochen Vanhoudt: “Vanaf een bepaalde leeftijd is natuurlijk grijs haar in een zakelijke bob echt iets voor dit teken. Een mooi voorbeeld is Miranda uit ‘Sex and the City’. Die bob mag ook in laagjes geknipt of wat langer (een lob) zijn en een kleurtje hebben. Dat kan blond, donker of lichtkoper zijn, maar niet té fel. Dat oogt zakelijk, maar tegelijkertijd ook fris en verzorgd, alsof je zo een meeting kan leiden. En laat Miranda nu net een advocate zijn.”

Volledig scherm Katie Holmes (links) en Cynthia Nixon (rechts) als Miranda in 'And Just Like That...' het vervolg op 'Sex and the City'. © Dimitrios Kambouris/Getty Images/ James Devaney/GC Images

Esther van Heerebeek: “Ascendant Waterman is een van de excentriekste tekens, dus hier mag het letterlijk van alles zijn: van dreadlocks tot gemillimeterd of alle kleuren van de regenboog. Dit teken vindt het leuk om anders te zijn dan anderen en wil dat dus ook vaak tonen in hun kapsel. Hier kan je alle kanten mee uit.”

Jochen Vanhoudt: “Niet enkel de mullet, maar ook de shag haircut, de iets extravagantere versie, is momenteel helemaal in. Deze past dus perfect bij de ascendant Waterman. Zij durven ook genderfluide te zijn met hun haar, iets waar model Cara Delevigne bijvoorbeeld erg bekend om staat. Zij bewees ook keer op keer dat geen enkel kapsel haar te gewaagd is, zelfs een buzzcut niet. In de zomer voor op festivals zijn boxerbraids, heel strak ingevlochten vlechtjes, voor dit type erg leuk. Of een pastelkleurtje.”

Volledig scherm v.l.n.r. Zendaya, Megan Fox, Cara Delevingne en Natasha Lyonne. © Axelle/Bauer-GriffinFilmMagic/Arturo Holmes/WireImage/Pascal Le Segretain/Will Heath/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images

Esther van Heerebeek: “Vissen zijn een dromerig en vrouwelijk teken, gelijkaardig aan ascendant Kreeft. Zij willen dus ook liefst een heel zacht, lief en vrouwelijk kapsel. En eerder lang haar dan kort, want noch Kreeft noch Vissen zal je vaak zien met kort haar. Zij zullen ook eerder kiezen voor een naturelle look in een lichtere kleur. Heeft een ascendant Vis weinig, dun of kort haar? Dan is dit wel een teken dat extensions zou willen om het eventueel langer te maken.”

Jochen Vanhoudt: “Hier zie ik vooral vrouwelijke en glamoureuze kapsels voor mij. Goed gebrusht, met goudblonde highlights en zachte krullen. Perfecte voorbeelden hiervan zijn Veronique De Kock en Julie Van den Steen. Wat betreft extensions, dat heb ik bij Julie ook zeker en vast al eens gezet.”

Volledig scherm Links: Véronique De Kock en rechts: Julie Van den Steen. © SBS / Kristof Ghyselinck

