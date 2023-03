Pikanter ondergoed, plots op dieet en 14 andere signalen van overspel volgens Vlaamse privédetective

Erg vrouwelijk en geliefd door Kardas­hians: dit luxemerk maakt betaalbare collectie met H&M

Fans zaten lange tijd in spanning af te wachten, maar H&M heeft nu eindelijk verklapt met welk designermerk ze haar volgende collectie zal ontwerpen. Het gewaagde, maar iconische Mugler is dit keer de uitverkorene, kort nadat vader Thierry vorig jaar overleed. De collectie zal vanaf de lente in de rekken liggen.