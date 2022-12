Pikante audioporno is superpopulair: dankzij deze 5 platformen beleef jij een o(o)rgasme

Streamingplatform Storytel maakte het méést beluisterde verhaal in Vlaanderen dit jaar bekend, en het is er eentje dat je knieën doet knikken. Jawel, erotische podcasts zijn hot. Waar komt de populariteit vandaan? We leggen het uit, testen zelf een erotisch audioverhaal en tippen je vijf platformen waar je aan je trekken komt.

December is traditioneel dé periode waarin mensen terugblikken op het afgelopen jaar. Dat is ook het geval bij Storytel, een populair streamingplatform voor luisterverhalen en e-books. De app dook in zijn cijfers en ontdekte dat het meest populaire genre van het jaar romantiek is. Meer zelfs: het meest beluisterde verhaal komt van ‘Oorgasme’, een audioserie die gebaseerd is op fantasieën van honderden vrouwen.

Het toont dat luisterporno bezig is aan een opmars. Nog niet zo lang geleden richtte copywriter Jill Matthieu bijvoorbeeld ook een site met Vlaamse audioporno op. Zij ziet een duidelijke verklaring voor de populariteit: “De typische videoporno is in your face, waardoor veel mensen erop afknappen. Audio laat toe om je verbeelding te gebruiken”, vertelt ze. “We hebben er bewust voor gekozen om onze personages niet te beschrijven, zodat luisteraars hun fantasie de vrije loop kunnen laten.”

Ogen toe en je kan je focussen op alle sensaties

“Daar komt nog eens bij dat je voelt dat videoporno fake is. Je voelt dat het opgenomen is in een studio en dat er een cameraploeg naast stond. Bij erotische audio hijgt en fluistert er iemand zachtjes in je oor. Het kan bijna niet dichter en intiemer.”

Vooral vrouwen geven aan dat porno niet echt hun ding is. Te expliciet, te onrealistisch. Bij erotische audioverhalen kunnen ze daarentegen hun verbeelding aan het werk zetten. Zo wordt het jouw verhaal in plaats van dat van de acteurs. Daarnaast laat het je toe om helemaal naar binnen te keren. Je kan je ogen sluiten, want er is niets dat je moet volgen op beeld. Je kan je helemaal focussen op de sensaties die je voelt vanbinnen, zonder ook maar een keer afgeleid te worden.

Overtuigd? Dan kan je terecht bij deze vijf platformen.

De serie ‘Oorgasme’ kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen Storytel en het Nederlandse magazine Linda. Het tijdschrift vroeg lezeressen naar hun erotische ervaringen en fantasieën, en dat leidde tot een heleboel opwindende luisterverhalen. Van échte vrouwen, over échte seks.

De makers winden er alleszins geen doekjes om. Met titels als ‘Pak me’, ‘Hoogtepunt in de bergen’ of ‘Ménage à trois’ kan je al raden waar het verhaal over zal gaan. Ze vermoeien je niet met langdradige beschrijvingen of onnodige complexiteiten: binnen enkele minuten zit je midden in een seksscène.

Meer info vind je online. Je betaalt 12,99 euro per 30 dagen en je kan onbeperkt luisteren naar alle verhalen op Storytel. De eerste veertien dagen zijn gratis.

“Veel bestaande audioporno klinkt als een toneel, heel erg in scène gezet”, vertelt oprichtster Jill Matthieau. “Wij wilden verhalen schrijven die je dicht op het vel zitten, maar we nemen evengoed het geluid van echte seks op, zonder script. We fluisteren in je oor tot je komt, al kreunen, hijgen en nnngghen we soms ook. Goed voor duo’s, solo’s en coronaproof trio’s.”

Het resultaat vind je op Vruchtvlees.fm: allerlei audioverhalen die rond de 10 minuten duren. Je hoort een vrouw haar onenightstand herbeleven, krijgt niet mis te verstane masturbatie-orders en wordt meegesleurd in een impromptu trio.

De audioverhalen zijn gratis online te beluisteren.

Ook NINA biedt zinderende audioverhalen aan. Al twee jaar gaat onze journalist Roxanne Wellens op zoek naar de verhalen over de beste seks ooit. En vanaf deze zomer werd die populaire reeks ‘Mijn Superseks’ in een podcast gegoten. Roxanne heeft daarbij een gouden regel: ze pent alleen echte verhalen van echte mensen neer. “Ja, ik zweer het”, zegt ze met een lach. “Er wordt soms beweerd dat ik een ‘levendige fantasie’ heb, maar alles is waargebeurd.”

Elke aflevering is een ode aan de liefde tussen de lakens. Laat je verrassen, laat je fantasie de vrije loop en geniet mee.

Mijn Superseks kan je gratis beluisteren online of via Spotify.

De trendzetter onder de erotische audio. Dipsea is veruit het bekendste luisterpornoplatform, dat allerlei soorten verhalen combineert met een grote community die veel meer brengt dan erotische audio alleen. Op hun instagrampagina geven ze trouwens ook tips over orgasmes, bespreken ze relatiegerelateerde problemen, en proberen ze het zelfbewustzijn en de zelfliefde van hun vrouwelijke followers te vergroten. Het scala aan genres is groot. Je kiest uit LGBTQ+ content, meditaties en ademhalingstechnieken, dirty talk, zelfliefde en ga zo maar door.

Meer info vind je online. Voor zo’n 57 euro per jaar kan je onbeperkt luisteren naar meer dan 300 pikante verhalen, die tussen vijf en twintig minuten duren.

Ook Quinn richt zich op veel verschillende pornogenres: langeafstandsrelaties, BDSM, lesbisch, en meer. Het is een beetje zoals YouTube: alle content wordt ingestuurd door luisteraars. Je kan je favoriete content creator volgen en zelfs belonen met een donatie. Verder is de site vrij om te gebruiken. Grappig weetje: Quinn werd opgericht door Caroline Spiegel, de zus van Snapchat CEO Evan Spiegel.

Meer info vind je online.

Redactrice Roxanne test er eentje uit: “Het genot van de vrouw staat centraal” Volledig scherm Roxanne Wellens. © Irmy Photography “Ik besluit een kijkje te nemen bij de gratis ‘Fan Favorites’ van Dipsea. Uit de drie opties kies ik ‘Lecture Me, deel 1'. Een dertien minuten lang zij-hij verhaal over, jawel, een leraar en zijn studente. De drie vlammetjes opzij geven aan hoeveel ‘heetheid’ ik mag verwachten. Goed. Ik ga op de zetel liggen met mijn ogen gesloten, en klik op start.” “Een aangename vrouwenstem met Amerikaans accent begint te vertellen. ‘Ik zat in mijn laatste masterjaar. Ik had zijn vak als extra gekozen, maar had het niet nodig om mijn diploma te halen. Toch liet zijn les de diepste indruk na van allemaal ...’ Al snel zit ik in een relatief cliché verhaal waarin er een duidelijke spanningsopbouw voelbaar is tussen student en leraar.” “Het lijkt bijna op een verhaal uit een boek: goed geschreven, met veel aandacht voor detail zodat je je alles goed kan inbeelden. Op den duur is het zó voorspelbaar dat het spannend wordt. Wanneer hét moment bijna daar is en het hoofdpersonage het klaslokaal van haar leraar binnenwandelt, zie ik alles levendig voor mij.” Quote De leraar trekt haar op schoot en hopsa, zijn hand gaat meteen naar haar intieme delen. Tja, realis­tisch is het wel. Redactrice Roxanne “Ik kan toch geen gegrinnik onderdrukken wanneer de neutrale verteller plots overgaat op een zwoele stem en af en toe zelfs gehijg. Ik stel me automatisch de vrouw voor die het verhaal inspreekt en een half orgasme voor een microfoon moet faken.” “De leraar trekt haar op schoot en hopsa, zijn hand gaat meteen naar haar intieme delen. Tja, realistisch is het wel. Wat opvalt is dat hij tot drie keer toe vraagt wat zíj wil. Dat kom je in traditionele porno zelden tegen. Mijn appreciatie gaat weer omhoog. Hààr genot staat centraal in het verhaal, wat ervoor zorgt dat je je als vrouw beter kan inleven. Haar gehijg vermengt zich met dat van de man en ondertussen heb ik daar nog weinig problemen mee. Het past er wel bij. Conclusie? Ik moet er nog aan wennen, maar het intrigeert wel. Misschien ga ik volgende keer voor een iets minder klassiek verhaal. Als je het mij vraagt, gaat het hier vooral over het creëren van een mindset en een sfeer. Eentje die nog lang blijft nazinderen.”

