Pickle Martini: hét zomerdrankje? Het gefermenteerde goedje in de cocktail biedt althans veel voordelen

Het is hip om er als een Aperol Spritz bij te lopen. “Met meerdere tinten oranje verbreek je het ‘wortelge­voel’”

Liefhebber van het bitterzoete drankje of net helemaal niet: Aperol Spritz is hot. Meer zelfs: het feloranje drankje bepaalt deze zomer zelfs wat we dragen. Hoe je fel oranje draagt of combineert in zo’n Aperol-look? Styliste Sarah Roelstraete legt het uit. “Een oranje trui en een rozige broek: go for it”

6 augustus