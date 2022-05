PFAS gevonden in populair menstruatieondergoed. Hoe bezorgd moeten we zijn? Expert geeft uitleg

Uit onderzoek blijkt dat menstruatieondergoed van het bekende merk Thinx een hoge hoeveelheid van de chemische stof PFAS bevat. Ook in merken Saalt, Knix, Sustain en Ruby Love werd de stof aangetroffen. Het is niet uitgesloten dat dat op lange termijn negatieve gevolgen kan hebben voor de gezondheid van wie zulk ondergoed draagt. “Voorzichtigheid is altijd belangrijk bij dit soort stoffen”, zegt wetenschapsexpert Martijn Peters.

Om de maandstonden zo vlot mogelijk door te komen zoeken veel mensen tegenwoordig hun toevlucht in menstruatieondergoed. Die extra absorberende slipjes vangen discreet het bloed op. Maar de voordelen van die broekjes worden nu overschaduwd door recent gepubliceerd onderzoek: twee onafhankelijke testen brachten aan het licht dat de onderbroeken van het merk Thinx, pionier in menstruatieondergoed, en die van andere merken, zoals Saalt, Knix, Sustain en Ruby Love, de chemicaliën PFAS bevatten.

Opzettelijk toegevoegd

Het was Jessian Choy, journaliste bij ‘Sierra Magazine’, die zich afvroeg welke stoffen zich in haar menstruatieondergoed van Thinx bevinden. Ze vroeg daarom aan Graham Peaslee, nucleaire wetenschapper aan de Amerikaanse Notre Dame University, om haar ondergoed aan een test te onderwerpen. De resultaten bleken alarmerend.

Quote De hoeveelhe­den zijn hoog genoeg om te veronder­stel­len dat Thinx opzette­lijk PFAS gebruikt in haar productie Jessian Choy, journaliste bij Sierra Magazine

Peaslees test toonde een hoge hoeveelheid van PFAS aan in het materiaal van het Thinx-slipje. Ook in een variant van BTWN, het zustermerk van Thinx voor tieners, concludeerde hij precies hetzelfde. “De hoeveelheden zijn hoog genoeg om te veronderstellen dat Thinx opzettelijk PFAS gebruikt in haar productie”, aldus Choy.

De andere test werd uitgevoerd door Better Goods, een bedrijf dat nagaat welke stoffen er worden gebruikt in producten, zoals cosmetica. Het klopte aan bij 16 verschillende merken die menstruatieondergoed produceren en voelde hen aan de tand over hun gebruikte materialen. Uiteindelijk bleek dat vijf merken — Thinx, Saalt, Knix, Sustain en Ruby Love — PFAS-chemicaliën gebruiken.

Wat is PFAS?

“PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Een mond vol, maar kort samengevat: het zijn meer dan 9000 verschillende chemische stoffen met één gemeenschappelijke eigenschap. Ze zitten vol met een van de sterkste verbindingen uit de chemie, namelijk die tussen fluorine en koolstof. Hierdoor zijn ze bijna onverwoestbaar”, aldus wetenschapsexpert Martijn Peters.

“Daarnaast zijn PFAS onder andere water-, vet- en vuilafstotend. Hierdoor gebruikt men nieuwe PFAS-stoffen voor heel wat toepassingen. Bijvoorbeeld in regenkleding, pannen met een anti-aanbaklaag, voedselverpakkingen of cosmetica.”

Dat de stof in het menstruatieondergoed terecht kwam, valt dus wel te verklaren. “Peaslee en zijn team ontdekten een hogere concentratie van de stof aan de binnen- en onderkant van de onderbroek, daar waar je het meeste vocht verliest”, aldus Choy.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Pexels

Moeten we voorzichtig zijn nu?

Dat er in het menstruatieondergoed van verschillende merken PFAS werd aangetroffen, is toch alarmerend. Vooral als er hoge hoeveelheden van de chemicaliën in je lichaam terecht komen. “De PFAS-deeltjes in je lichaam nemen niet af, maar stapelen zich net op. Daarom wordt PFAS ook wel een ‘forever chemicaliën’ genoemd”, zegt Choy.

“Het is inderdaad bekend dat een aantal PFAS ongewenste eigenschappen hebben”, aldus Martijn Peters. “Bijvoorbeeld de ‘beruchte’ variant PFOS oftewel perfluoroctaansulfonaten. Je mag er per week niet meer dan 4,4 nanogram per kilogram lichaamsgewicht van binnenkrijgen. Gebeurt dit toch, dan kan bijvoorbeeld je hormoonbalans verstoord raken, je cholesterol verhogen of je afweersysteem minder goed werken. Je hebt ook een verhoogd risico op kanker.”

Quote Er is nog maar weinig onderzoek gevoerd naar de opname van PFAS via de huid, zeker als het gaat om opname via vaginaal weefsel Martijn Peters, wetenschapsexert

Of gebruikers van menstruatieondergoed zich zorgen moeten maken, is nog onduidelijk. Geen van beide tests toonden aan om welke soort PFAS het gaat. “En dat is net belangrijk om te weten”, aldus Peters. “Er is op dit moment vooral veel bekend over PFOS en PFOA. Maar over die andere duizenden PFAS-soorten is nog maar weinig geweten. Daarnaast is er nog niet veel onderzoek gevoerd naar de opname van PFAS via de huid, zeker als het gaat om vaginaal weefsel. Ik raad daarom vooral aan om voorzichtig te zijn, maar niet te panikeren.”

Deze merken gebruiken géén PFAS

Intussen reageerde ook Maria Molland, CEO van Thinx, op de heisa. “De veiligheid en gezondheid van onze klanten zijn onze eerste prioriteit. Thinx gebruikt zowel OCS-gecertificeerd als GOTS-gecertificeerd biologisch katoen. Onze veiligheidstests worden uitgevoerd door externe faciliteiten om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de Europese veiligheidsnormen, waaronder testen op PFAS-chemicaliën. Op basis van deze tests werden er in het verleden geen PFAS-chemicaliën gedetecteerd in Thinx-producten.”

Verder voegde Molland nog toe dat ze belooft om “een meer robuust beleid voor veiligere chemicaliën te ontwikkelen” en dat het bedrijf, mocht PFAS in de toekomst worden aangetroffen in haar producten, “snel zou handelen om ze te verwijderen”.

Voor wie het zaakje toch niet meer vertrouwd, is er gelukkig goed nieuws. Er bestaan, volgens de tests van Better Goods, namelijk merken die menstruatieondergoed op de markt brengen zonder sporen van PFAS, zoals Period, Luna Pads, Modibodi en Bambody.

