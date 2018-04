Petflix & chill: waarom we het liefst series kijken met onze huisdieren Margo Verhasselt

09 april 2018

16u00 0 Nina De liefde voor onze huisdieren is groter dan ooit. Wist je dat er in Mumbai een speciale taxidienst voor huisdieren bestaat? In Italië betalen ze je gewoon door wanneer je thuisblijft om voor je zieke hond te zorgen. Minoes en Blacky doen de dag van vandaag dan ook gewoon mee wanneer we ons ontspannen. Avondje Netflix: dat doen we liefst niet alleen. En volgens een nieuw onderzoek dat Netflix vandaag lanceert, vindt maar liefst 58% zijn huisdier dé beste bingepartner.

Met iemand naar een serie kijken, kan zo zijn nadelen hebben. Eerst moet je uren beslissen over wat je nu gaat kijken om uiteindelijk een compromis te sluiten en vaak loop je nog eens het risico op spoilers. Huisdieren daarentegen pakken de afstandsbediening niet af en veroordelen je niet wanneer je voor de 7de keer naar alle seizoenen van Friends begint te kijken. Daarnaast zijn ze het perfecte gezelschap door hun aaibaarheid: 1 op de 3 zoekt tijdens een enge of trieste scène troost bij zijn huisdier. En 22% van de ondervraagden knoopt zelfs een gesprek aan met zijn huisdier over de film of serie die ze samen keken.

Maar wees gewaarschuwd: bingewatchen met je huisdier kan ook nadelen hebben. Meer dan een derde van de ondervraagden (37%) ging al eens elders zitten om plaats te maken voor hun huisdier, 22% kocht zijn huisdier weleens om met snoepjes zodat hij langer zou blijven meekijken en 12% zette een serie uit omdat het huisdier hem niet leuk leek te vinden.

Shows

Maar welke shows kijken baasjes en hun huisdier nu eigenlijk het liefst? Mensen met een hond verkiezen vooral drama’s zoals Narcos en The Crown. Kattenliefhebbers houden van sci-fi series zoals Black Mirror en Star Trek Discovery. Vogelliefhebbers pikken er dan weer de komedies uit zoals Orange is the New Black. En de nummer 1 favoriete show die alle diersoorten samenbrengt is... Stranger Things.