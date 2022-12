Peter (55) heeft een affaire met de vrouw van zijn kameraad. “Ik wíl haar, maar zij wil haar man niet verlaten”

Het libido van Mireille (61) is volledig verdwenen. “Erotisch getinte boeken, seksfilms: het doet me allemaal niks”

Mireille (61) en haar man Eddy (65) zijn dertig jaar getrouwd. Tussen de lakens verliep alles goed, maar de laatste tien jaar neemt de zin van Mireille af. Erover praten vindt het koppel taboe, maar de situatie wordt onhoudbaar. “Ik voel aan alles dat Eddy het er moeilijk mee heeft. Als het aan hem ligt, zouden we nog altijd twee of drie keer per week vrijen.” Seksuoloog Wim Slabbinck heeft raad voor oudere partners met zo’n verschillend libido. “Wat nu zeker niet helpt, is blijven vrijen.”

