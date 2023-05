Perfectionisme is een ziekte en drugs maken gelukkig. 10 nieuwe inzichten voor je mentale gezondheid

Mentale gezondheid is een hot topic. Belgen worstelen meer met burn-outs of eetstoornissen en de wachttijden in de mentale zorg zijn ellenlang. In deze Europese mental health week delen we 10 memorabele inzichten die je mentale huishouden weer op orde kunnen krijgen. Van de impact van sociale media of hoe je ‘geneest’ van perfectionisme tot MDMA en truffels voor een beter humeur.

1. Pieker je (te) veel? Een therapeut deelt het stappenplan om ermee te stoppen

“Soms vecht ik tegen mijn gedachten en zeg ik tegen mezelf: ‘Nu ga ik er niet meer aan denken’, maar dan ga ik er nog meer aan denken.” Radiostem Maite Goossens en gedragstherapeut Wilfried Van Craen maakten een podcast over piekeren en delen in dit stuk hun ultieme tips om er komaf mee te maken. De eerste stap? Denk meer als een hond of kat.

2. Zo herken je een parentale burn-out, want als ouder merk je de signalen vaak niet op

Het mentale emmertje van heel wat Belgische ouders zit overvol. Ze kunnen zich niet meer opladen en voelen zich lusteloos, geïrriteerd en uitgeput. “En dat heeft negatieve gevolgen voor het hele gezin”, zegt gezinstherapeut Tim Verleyzen. Hij legt in dit stuk uit wat je kan doen om je voor een parentale burn-out te behoeden.

3. Perfectionisme is als een ziekte, maar je kan ervan genezen

Ben jij een perfectionist? Mooi dat je zo hoog mikt. “Maar perfectionisme maakt je vatbaarder voor angststoornissen, depressie en eetstoornissen”, waarschuwt psychologe Liesbet Boone. De experte legt in dit stuk uit hoe je jezelf bevrijdt van die stress. “Er bestaat een pósitieve tegenhanger van perfectionisme.”

Veel Belgen ontwikkelen een ongezonde relatie met eten.

4. De meestvoorkomende eetstoornis is níét anorexia of boulimie

“Ze functioneren vaak zo goed dat ze zelf niet eens doorhebben dat ze een eetstoornis hebben.” Steeds meer Vlamingen kampen met ‘binge eating disorder’, een aandoening die zorgt voor extreme, ongecontroleerde eetbuien. Een diëtiste legt in dit stuk uit hoe je het herkent bij jezelf. “Ze spelen er maandelijks heel veel geld aan kwijt.”

5. De kleinste aanpassingen in je levensstijl hebben een groot effect op je kans op burn-out

“We leiden een levensstijl die niet voor ons bedoeld is en ons ziek maakt.” De oplossing? Daarvoor moeten we ons instinct en ons lichaam weer leren volgen. Drie experts geven in dit stuk de meest concrete tips, van meer op de grond zitten of blootvoets wandelen tot seizoensgebonden eten en ’s avonds geen lampen aansteken.

6. Wat als je bezorgd bent om een geliefde met donkere gedachten?

Vlaanderen is een van de regio’s met de hoogste suïcidecijfers in Europa. Voor jongeren tussen 15 en 19 jaar is het zelfs de voornaamste doodsoorzaak. Omdat niets doen nooit een goede reactie is, legt experte Kirsten Pauwels in dit stuk uit hoe je de eerste signalen herkent, écht luistert en helpt. “Zeg niet: ‘Kom op, herpak je.’”

7. Prins Harry neemt psychedelica om zich beter te voelen. En dat is geen slecht idee

In Australië schrijven psychiaters de stofjes in drugs als MDMA en truffels al voor aan hun patiënten. Gaan wij beter ook aan de XTC en paddo’s als onze mentale gezondheid slabakt? Toxicoloog Jan Tytgat is voorstander, vertelt hij in dit stuk, al werken de drugs niet altijd zoals verwacht. “Ik hoop dat je een zo zuiver mogelijk preparaat te pakken krijgt.”

Heel wat zwangere vrouwen worstelen met een postnatale depressie.

8. Na de zwangerschap volgt de postnatale depressie? Twee mama’s getuigen

Hoe komt het dat de ene mama al snel op een roze wolk achter de buggy aan huppelt, terwijl de ander wekenlang waggelt en kraamtranen verbijt? Experts schetsen in dit stuk het hoe en waarom van postnatale klachten. “Als gynaecoloog doe je er alles aan om down under niets te forceren, maar soms kan je niet anders.”

9. Sociale media beïnvloeden je levensritmiek. Ook als je offline bent

Van Billie Eilish tot Gloria Monserez en Selena Gomez: de lijst van mensen die offline gaan wordt steeds langer. Twee experts vertellen in dit stuk over de impact van sociale media: hoe slecht is het om je dag ermee te starten? Is ons brein gemaakt voor zoveel prikkels? En werkt een tijdelijke detox? “Niet echt. En je moet er zelfs mee opletten.”

10. Een burn-out is besmettelijk

Een collega kan jou met zijn burn-out besmetten. Zelfs wie een compleet nieuwe job start, draagt het ‘virus’ soms nog met zich mee, bewijst een studie. Hoe versterk je je ‘immuunsysteem’ als collega’s het lastig krijgen? Loopbaancoach Ann Rens geeft in dit stuk advies. “Niet alleen hun negativiteit is besmettelijk.”

