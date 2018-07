Penélope Cruz is het nieuwste gezicht van Chanel Margo Verhasselt

03 juli 2018

15u14

Bron: De Standaard

Het nieuwste gezicht van de Chanel Cruise-collectie is niemand minder dan de Spaanse schone Penélope Cruz. De 44-jarige actrice tekende een exclusief contract bij het Franse modehuis en zal zo voor de lens van niemand minder dan Karl Lagerfeld komen te staan.

Cruz treedt in de voetsporen van verschillende andere bekende gezichten. Zo waren voor haar niemand minder dan Tilda Swinton, Keira Knightley, Lily-Rose Depp, Margot Robbie en Kirsten Stewart ook al brand ambassador. Penélope wordt voorgesteld op de haute couture show in Parijs en zal te zien zijn in de nieuwste reclamecampagne die Karl Lagerfeld zelf op beeld zal vastleggen.

De actrice steekt haar liefde voor het merk niet onder stoelen of banken. Zo wordt ze vaak gespot in creaties van Chanel wanneer ze op de rode loper flanneert.