Paul McCartney is dood en Beyoncé is eigenlijk een Italiaanse. Dit zijn de 5 gekste ‘conspiracy theories’

Spreek je over complottheorieën, dan heb je voor- en tegenstanders. Al wordt dat kamp van de voorstanders steeds groter, zo blijkt uit een nieuwe recensie van de ‘American Psychological Association’, de grootste wetenschappelijke organisatie van psychologen in de Verenigde Staten. Mensen geloven niet langer ‘zomaar’ een officiële verklaring voor een gebeurtenis.

Deze karaktertrekken zijn gevoeliger voor complotdenken

Al bestaan er ook andere redenen, zegt Amerikaans klinisch psycholoog Shauna Bowes. Samen met haar collega’s bestudeerde ze zo’n 170 onderzoeken om de motivaties achter zulke overtuigingen aan het licht te brengen. De onderzoeken werden voornamelijk uitgevoerd in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Polen.

Wat blijkt? Mensen geloven daadwerkelijk in complottheorieën. “Ze wenden zich tot die samenzweringstheorieën omdat ze het leed en de beperkingen in hun leven proberen te begrijpen”, zegt Bowes. Ze willen zich veilig voelen en hun omgeving beter leren verstaan.

Daarnaast ontdekte het team dat sociale bedreigingen sterker geassocieerd worden met complotdenken dan andere bedreigingen. Vertrouwen speelt hier een belangrijke rol in. Want wat de wetenschap ook zegt, we zijn meer geneigd om ons cultureel en sociaal netwerk te vertrouwen, zo blijkt uit onderzoek.

Ook je persoonlijkheidskenmerken spelen een rol. Zo zijn mensen met een lager analytisch denkvermogen en veel angsten gevoeliger aan complotdenken. Eerdere studies toonden ook al aan dat narcisme samenzweerderige gedachten kan voeden.

Dit zijn de vijf bizarste complottheorieën

Of je ze nu gelooft of niet, samenzweringstheorieën zijn alomtegenwoordig. Wij sommen de vijf gekste op.

Beyoncé is een ware conspiracy queen. De zangeres en haar man Jay Z zijn al langer het onderwerp van allerlei complottheorieën. De wildste moet toch de zogenaamde ‘Illuminati’ zijn. Sinds enkele jaren maakt het koppel tijdens hun optredens een handgebaar in de vorm van een driehoek, meer bepaald tijdens hun hit ‘Formation’. Daar zingt de zangeres het volgende: “Y’all haters corny with that Illuminati mess”.

Complotdenkers geloven dat het koppel twee leden zijn van de ‘Illuminati’ en in het geheim een revolutie inluiden. Door middel van hun muziek en dansroutines zouden ze fans hersenspoelen.

Daarnaast kondigde Beyoncé haar zwangerschap aan op 1 februari 2017, een datum vol priemgetallen. Die zouden een symbolische betekenis hebben voor de ‘Illuminati’ en krijgen altijd de voorkeur bij het vastleggen van data voor grote gelegenheden.

Nog eentje in rij: de Amerikaanse extreemrechtse politicus KW Miller beweerde in 2020 zelfs dat de Afro-Amerikaanse zangeres eigenlijk Italiaans bloed zou hebben.

Zanger, songwriter en muzikant James Paul McCartney, gekend van de populaire band ‘The Beatles’, blies dit jaar 81 kaarsjes uit. Of toch niet? Sommigen geloven namelijk dat hij 57 jaar geleden al overleed. Om precies te zijn zou de popartiest op 9 november 1966 door een auto-ongeluk om het leven zijn gekomen. Zijn bandleden van ‘The Beatles’ zouden hem vervangen hebben met een dubbelganger om hun succes niet teniet te doen.

Na verloop van tijd zouden de bandleden spijt hebben gekregen van hun keuze. Daarom verwerkten ze in hun songteksten geheime hints naar de dood van McCartney, zoals bij hun hit ‘Revolution 9'. Hun beroemde cover van ‘Abbey Road’ zou volgens complotdenkers zelfs een begrafenisstoet representeren.

De theorie dook voor de eerste keer op in de Amerikaanse universiteitskrant van Drake University in 1969. Nadien werd de theorie tijdens een radio-uitzending van WKNR, een radiostation uit Detroit, herhaald door een anonieme beller. Als tegenreactie verscheen McCartney met zijn gezin op de cover van Life Magazine, waarna de meeste geruchten stopten. Toch zijn er nog steeds diehard complotdenkers die proberen de theorie te bewijzen.

Naast Beyoncé hebben ook deze celebs een samenzweringstheorie op hun naam. Te beginnen met Justin Bieber die eigenlijk een hagedis zou zijn. Ja, je leest het goed. Die theorie ontstond in 2017, toen de popzanger op camera betrapt werd met een vreemde blik, alsof hij reptielenogen had.

En Katty Perry? Zij is eigenlijk een vermoorde misverkiezing winnares. De zesjarige schoonheidskoningin JonBenét Ramsey werd vermoord in 1996, maar complotdenkers zijn ervan overtuigd dat haar dood niet echt was. Ze zou nu door het leven gaan met een nieuwe identiteit: Katty Perry.

De Amerikaanse acteur Nicolas Cage zou dan weer een vampier zijn. Een foto uit de burgeroorlog zou een bizar accurate gelijkenis vertonen met de acteur. En zijn rol van Peter Lauw in de film ‘Vampire’s Kiss' deed de geruchtenmolen al helemaal draaien.

Toen de coronacrisis uitbrak, wemelde het van de complottheorieën op sociale media. Op enkele maanden tijd werden de gekste beweringen gemaakt. Een van de populairste voorbeelden was dat Covid-19 een dekmantel zou zijn voor een geheim plan van Microsoft-oprichter Bill Gates. Hij zou zogezegd via een vaccin de volledige wereldbevolking voorzien van een microship om hen te bespioneren.

Ook de Nederlandse complotdenker en documentairemaakster Janet Ossebaard had zo haar gedachten rond Covid-19. Volgens haar zou het virus ontwikkeld zijn door de Chinese overheid om opstanden in Hongkong te stoppen. De overheid zou het wapen uiteindelijk te gevaarlijk hebben gevonden, maar oeps, een corrupte medewerker lanceerde het biowapen toch op de markt in Wuhan.

Zo gaan de samenzweringstheorieën nog wel even door. Zelfs het Vlaamse influencerlandschap werd betrokken. Zo deelde micro-influencer Charlotte Stoffels plots een geschrift dat moest bewijzen dat er al in 2015 een vaccin voor het virus werd gepatenteerd. Oh, en de World Bank Group zou Covid-19 volgens haar verspreiden tot 2025.

De Amerikaanse astronaut Neil Armstrong zette in 1969 als eerste mens voet op de maan, maar daar is niet iedereen van overtuigd. Rond die volledige missie, gekend als de Apollo-maanlanding, bestaan namelijk heel wat theorieën.

Volgens miljoenen mensen zouden de maanlandingen binnen het Apollo-ruimtevaartprogramma tussen 1969 en 1972 allemaal in scène zijn gezet door de Amerikaanse regering en NASA. Aanhangers smijten met allerlei argumenten, zoals schaduwen die niet kloppen of het ontbreken van de sterren op de Amerikaanse vlag. Helaas pindakaas is er een overvloed aan fysiek bewijs dat het tegendeel bewijst, dus die complottheorie werd inmiddels ontkracht.

